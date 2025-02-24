Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir. Taksiti teslimden sonra başlayacak konut alıcılarının ilk taksit ödemesi Nisan 2025 ayında başlatılacaktır. Konutların ilk dönemsel artışı Temmuz 2025 ayında yapılacaktır.





3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T.C Ziraat Bankası A.Ş. Menteşe Şubesine ödenecek yüzde 10 oranında KDV tutarı taksitlere yayılarak tahsil edilecektir. (KDV tutarının taksitlere yayıldığına dair fatura müşavir firma tarafından görülmeden teslim işlemi kesinlikle gerçekleştirilmeyecektir.) Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının, kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi) konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi, KDV tutarının taksitlere yayıldığına dair fatura gibi belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına müşavir firma tarafından ‘Konut Teslim Tutanağı' ile müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan ‘Konut Tespit Föyü' imzalatılacaktır" denildi.



