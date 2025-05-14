TOKİ sosyal konut projesi Melikgazi konutları ne zaman teslim edilecek?

Piyasa koşullarına göre daha uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konutlar bir bir teslim ediliyor. Kayseri Melikgazi'de hayata geçirilen 309 adet sosyal konut projesi tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. İşte bu proje hakkında bazı önemli bilgiler.

1 /7 TOKİ sosyal konut projesi, Türkiye Cumhuriyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olmasını amaçlayan bir projedir. Bu projeler genellikle uygun fiyat, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve düşük peşinat imkanları sunar.

2 /7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kayseri Melikgazi Mimarsinan Mahallesi'nde yapımına başlanan 309 adet sosyal konut tamamlandı.

3 /7 Tamamlanan konutlar, 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

4 /7 Kayseri Melikgazi Mimarsinan mh. 1. Etap konut projesi, 2+1 nitelikli 213 daire ve 3+1 nitelikli 96 daireden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

5 /7 Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

6 /7 TOKİ, sosyal konut teslimatlarına devam ediyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tüm şehirlerde sosyal konut projeleriyle yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Isparta Atabey'de yapımına başlanan 843 sosyal konutun üretimi tamamlandı. 3 etaptan oluşan projenin diğer iki etabındaki toplam 593 konutun teslimleri yapıldı.