TOKİ, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde konu inşaatlarına devam ediyor. Tamamlanan konutlar ise bir bir teslim ediliyor. Sinop Durağan'da 177 sosyal konut teslim ediliyor. TOKİ sosyal konutları, %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilmekte.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sinop Durağan'da yapımına başlanan 177 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 13 – 29 Ocak 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Sinop Durağan 177 konut projesi, 2+1 nitelikli 124 daire ve 3+1 nitelikli 53 daireden oluşuyor. Projede 1 adet 4 dükkânlı ticaret merkezi de bulunuyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Sinop Durağan 177 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 124 adet ve 3+1 nitelikli 53 adet olmak üzere toplamda 177 adet konut için konut belirleme kurası 03 Ocak 2024 Salı günü gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 15 Ocak 2024 – 30 Ocak 2024 tarihleri arasında, zamanında gelemeyenler için ise, 31 Ocak 2024 tarihinde arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – Sinop Durağan Şubesi’nde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir
Memur maaş artış endeksi ile sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.