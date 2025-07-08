TOKİ sosyal konut teslimatları devam ediyor ve birçok ilde hak sahipleri evlerine kavuşmaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde birçok sosyal konut projesini tamamlayarak anahtar teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara, Malatya, Nevşehir, Van ve daha pek çok ilde TOKİ sosyal konut teslimleri yapılıyor.
TOKİ Sosyal Konut Projesi, dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlarımızın uygun koşullarla ev sahibi olmalarını sağlamak amacıyla devlet tarafından yürütülen büyük ölçekli bir konut hamlesidir. Ülke genelinde birçok ilde ve ilçede hızla yükselen bu konutlar, modern şehircilik ilkelerine uygun, depreme dayanıklı ve yatay mimari anlayışıyla inşa ediliyor. Proje kapsamında tamamlanan konutlar, belirlenen teslimat programları dahilinde hak sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor, böylece binlerce aile kendi evine kavuşma hayalini gerçekleştiriyor. İşte Ankara, Malatya, Nevşehir, Van ve daha pek çok ilde TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.
TOKİ Ankara Sincan sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Ankara Sincan'da yapımı tamamlanan 817 adet sosyal konutun teslimatları başlıyor. TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Sincan 4. Bölge 1. Etap 2. Kısım projesi kapsamında inşa edilen konutlar teslim ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ankara Sincan Saraycık 4. Bölge 1. Etap 2. Kısım'da yapımına başlanan 817 adet sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan Sincan 4. Bölge 1. Etap 2. Kısım konutlar, 09 Temmuz – 19 Ağustos 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
TOKİ Malatya sosyal konutlar ne zaman teslim ediliyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya Kale'de yapımına başlanan 91 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 07 - 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Nevşehir TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Nevşehir Gülşehir Çayır Mahallesi'nde yapımına başlanan 206 adet sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 14 – 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Van TOKİ sosyal konut teslim tarihi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van Edremit Eskicami Mahallesi'nde yapımına başlanan 389 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 25 Haziran – 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.