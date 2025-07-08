TOKİ Sosyal Konut Projesi, dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlarımızın uygun koşullarla ev sahibi olmalarını sağlamak amacıyla devlet tarafından yürütülen büyük ölçekli bir konut hamlesidir. Ülke genelinde birçok ilde ve ilçede hızla yükselen bu konutlar, modern şehircilik ilkelerine uygun, depreme dayanıklı ve yatay mimari anlayışıyla inşa ediliyor. Proje kapsamında tamamlanan konutlar, belirlenen teslimat programları dahilinde hak sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor, böylece binlerce aile kendi evine kavuşma hayalini gerçekleştiriyor. İşte Ankara, Malatya, Nevşehir, Van ve daha pek çok ilde TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.