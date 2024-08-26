TOKİ, sosyal konut projelerine hız kesmeden devam ediyor ve yeni ev sahibi olacak vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. Düzce Cumayeri'ndeki 204 sosyal konutun teslim edilmeye başlanmasıyla birlikte, birçok ailenin hayali gerçek oluyor. TOKİ Düzce Cumayeri'ndeki 204 sosyal konutları hak sahiplerine teslim ediliyor.