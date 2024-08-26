TOKİ Düzce Cumayeri'ndeki 204 sosyal konut tamamlandı. Toplu Konut İdaresi, Camayeri konutları teslim programına ilişkin detayları paylaştı. Peki TOKİ Düzce Cumayeri konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ, sosyal konut projelerine hız kesmeden devam ediyor ve yeni ev sahibi olacak vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor. Düzce Cumayeri'ndeki 204 sosyal konutun teslim edilmeye başlanmasıyla birlikte, birçok ailenin hayali gerçek oluyor. TOKİ Düzce Cumayeri'ndeki 204 sosyal konutları hak sahiplerine teslim ediliyor.
TOKİ Düzce Cumayeri konutları ne zaman teslim edilecek?
Düzce Cumayeri Çevrik 204 Konut Projesi kapsamında yer alan konutların teslim işlemleri; 26 Ağustos– 09 Eylül 2024 tarihleri arasında aşağıda yer alan program çerçevesinde " UBM Müş. Hizmetlleri A.Ş." tarafından Düzce Cumayeri Çevrik 204 Konut projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir.
T.C. Ziraat Bankası Cumayeri Şubesine 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir.
Proje kapsamında yer alan konutların, taksit ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle devam edecek olup, İlk dönemsel artış Ocak 2025 itibariyle başlatılacaktır. Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:
1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),
2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası,
3) Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi,
4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura, (Aranmayacaktır) Belirtilen tarihlerde önce T.C Ziraat Bankası A.Ş. Düzce Cumayeri Şubesine gidilerek KDV bedeli yatırılacak ardından ilgili şantiyeden konut teslim alınacaktır.