Uygun fiyatlı ve modern yaşam alanlarına kavuşmak isteyenler için TOKİ konutları yeni bir başlangıç sunuyor. İnşaatı tamamlanan TOKİ sosyal konutları teslim ediliyor. İşte anahtar teslimi yapılan sosyal konut projeleri.
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) sosyal konut projeleri, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını amaçlayan devlet destekli konut projeleridir. TOKİ, Türkiye genelinde çeşitli illerde sosyal konut projeleri yürütmekte ve bu projelerle vatandaşların barınma ihtiyaçlarına çözüm sunmaktadır. Bu kapsamda TOKİ tarafından tamamlanan sosyal konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.
Aksaray Merkez TOKİ sosyal konut teslim tarihi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aksaray Merkez Zafer Mahallesi'nde yapımı başlanan 207 adet sosyal konut tamamlandı. Konutlar, 05 – 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Bilecik Gölpazarı TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bilecik Gölpazarı, Reşadiye Mahallesi'nde 177 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 05 – 16 Mayıs 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Eskişehir Odunpazarı TOKİ sosyal konutları teslim takvimi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tüm şehirlerde sosyal konut projeleriyle yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, Eskişehir Odunpazarı Ihlamurkent Mahallesi'nde yapımına başlanan 3.145 sosyal konutun üretimi tamamlandı. 4 etaptan oluşan projenin diğer üç etabındaki toplam 2.074 konutun teslimleri yapıldı. Üçüncü etapta bulunan 1.047 konutun ise daire teslimlerine başlandı. 1.047 konutun 357 âdeti 2+1, 690 âdeti ise 3+1 konuttan oluşuyor. Tamamlanan konutlar, 14 Nisan – 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.
4 etaplık projede, 27 adet kapıcı dairesi, 3 adet 37 dükkânlı ticaret merkezi, 1 adet 32 derslikli ilkokul, 1 adet 32 derslikli ortaokul, 2 adet 300’er kişilik camii, 21 adet çocuk oyun alanı, 18 adet fitness alanı, 12 adet basketbol sahası, yürüyüş yolları, oturma alanları ve bitkisel peyzaj alanları yer alıyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.