Eskişehir Odunpazarı TOKİ sosyal konutları teslim takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tüm şehirlerde sosyal konut projeleriyle yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Eskişehir Odunpazarı Ihlamurkent Mahallesi'nde yapımına başlanan 3.145 sosyal konutun üretimi tamamlandı. 4 etaptan oluşan projenin diğer üç etabındaki toplam 2.074 konutun teslimleri yapıldı. Üçüncü etapta bulunan 1.047 konutun ise daire teslimlerine başlandı. 1.047 konutun 357 âdeti 2+1, 690 âdeti ise 3+1 konuttan oluşuyor. Tamamlanan konutlar, 14 Nisan – 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.