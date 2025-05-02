Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm destek miktarını güncelledi. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında hem hibe hem kredi hem de taşınma desteklerinde artışa gidildi. Peki, hibe desteğinden kim ve nasıl faydalanacak? TOKİ ve Emlak Konut projelerinde yarısı bizden hibe desteğinden yararlanıyor mu? İşte detaylar.
İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları artırıldı. Daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL’ye çıkarıldı. Peki TOKİ ve Emlak Konut projelerinde yarısı bizden hibe desteğinden yararlanıyor mu? TOKİ ve Emlak Konut inşaatı üstleniyor mu?
TOKİ ve Emlak Konut projelerinde yarısı bizden kampanyası hibe desteğinden yararlanıyor mu?
Alan bazlı büyük dönüşümler için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği yapıyor. Vatandaşlar bu dönüşüm projelerinde 875 bin TL'lik hibe desteğinden yararlanabiliyor.
İnşaat sürecini TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor ve hibe, bina maliyetinden düşürülüyor. Kalan tutar ise uzun vadeli, uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.
Yarısı bizden kampanyasından kimler faydalanabilir?
İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Üstelik bir başvuru tarihi sınırlaması da yok. Dönüşüm için aralarında anlaşan ev sahipleri önce bir müteahhit firma buluyor ve evinin riskli kararını aldırıyor. (Bakanlık lisanslı kurumlar risk tespiti yapıyor.) Kat irtifakı kurulduktan sonra da hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvuruluyor. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde de hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor.
Bakanlığın kampanyadan faydalanılması için tek şartı şu: Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmeyecek. Böylece, ticari açıdan yüksek kârlı işlerin kampanya dışında tutulması sağlanıyor.
Yarısı bizden kampanyasında ne kadar destek veriliyor?
Konutlarda daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL’ye çıkarıldı. Taşınma desteği ise 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltildi. Böylece, İstanbul’daki bir evin dönüşümü için vatandaşlara sunulan destek miktarı 1 milyon 875 bin TL olarak güncellendi. Hak sahiplerinin diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı da sunuluyor.
İşyerinde ise 350 bin TL olan hibe 437 bin 500 TL’ye, yine 350 bin olan kredi miktarı da 437 bin 500 TL’ye, 100 bin TL olan taşınma desteği 125 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece, işyeri dönüşüm desteği 1 milyon TL’ye yükseltildi. Hak sahiplerinin diğer her bir dükkânı için ise 875 bin TL kredi imkânı sağlanıyor. Ayrıca hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına da bakılmıyor.
Yarısı bizden kampanyasında kredilerin geri ödemesi nasıl olacak?
Kredi ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılı faizsiz, sonrasında ise geri ödemeler TÜFE oranının yarısı kadar güncellenerek yapılacak. Bu sayede vatandaşlar, kentsel dönüşüm sürecinde ödeme konusunda da rahatlatılıyor.