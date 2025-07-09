TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA HABERLER: Toplu sözleşme zammı 3. teklif ne zaman yapılacak? 4-D Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne zaman açıklanacak?

600 BİN KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 ZAM TALEBİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.