TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA HABERLER: Toplu sözleşme zammı 3. teklif ne zaman yapılacak? 4-D Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor. İkinci teklifin ardından gözler Temmuz ayı başında yapılması beklenen kritik toplantıya çevrildi. 4-D statüsündeki işçileri kapsayan zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzlaşma vurgusu yaparken, kamuoyunda "Üçüncü teklif ne zaman gelecek, zam oranı ne olacak?" sorularına yanıt aranıyor.
Kamuda çalışan yüz binlerce 4-D statüsündeki işçi için toplu sözleşme süreci sürüyor. İkinci teklif geçtiğimiz günlerde sunuldu, ancak zam oranı beklentilerin altında kaldı. Şimdi gözler üçüncü teklife çevrildi. Temmuz başında yapılacak yeni görüşmede masaya net rakamların gelmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan, "Uzlaşma niyetindeyiz" derken işçiler yeni oranı merakla bekliyor.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 3. TEKLİF AÇIKLANDI MI?
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 3. teklifi ise henüz belli olmadı. Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını vermişti.
TÜHİS tarafından yapılan geçtiğimiz haftalarda yapılan ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 olmuştu. Hükümetin kamu işçilerine ikinci zam teklifi 2025 için ilk 6 ay yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak açıklandı.
600 BİN KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 ZAM TALEBİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.
Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.