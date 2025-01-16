İstanbul'da toplu taşımaya zam gelmesinin ardından, 2025 yılı için otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri sorgulanmaya başladı. Yapılan zamlı tarifelerin ne zaman geçerli olacağı ise tüm İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman geçerli olacak? Otobüs, metrobüs, metro, minibüs, taksi, vapur, tramvay ücretlerine yüzde 35 zammın başlatılacağı tarih...

1 /7 İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

2 /7 İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman geçerli olacak?

İBB tarafından yapılan zam uygulamasının 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren başlayacak.

18 Ocak itibarıyla tüm toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam gelecek.

3 /7 TAM BİLET NE KADAR OLDU?

Tam bilet 27 liraya, öğrenci 13,17 TL'ye yükseldi. Öğretmen ve 60 yaş toplu taşıma ücretleri19,33 TL oldu. Öğrenci abonman ücreti 381,37 TL'ye, tam abonman 2 bin 118 TL'ye yükseldi.





4 /7 MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR?

Marmaray'da tam güzergah Gebze-Halkalı ücreti 59 liraya çıktı.

5 /7 TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Taksilerde açılış ücreti 42, kısa mesafe ücreti 135 lira oldu. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28'e, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350'ye, sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135'e yükseldi.



6 /7 MİNİBÜS İNDİ-BİNDİ NE KADAR OLDU?

Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi.