TORBA YASA 2025 MADDELERİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Torba yasa ne zaman çıkacak?

Emekli, memur, kademeli emeklilik bekleyenler ile çalışanları yakından ilgilendiren 32 maddelik yeni torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlığıyla sunulan düzenleme, kamu personeline yönelik pek çok yeniliği kapsıyor.
2025 yılına ilişkin Torba Yasa düzenlemeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye devam ediyor. Özellikle Bağ-Kur sigortalıları ve ev hanımlarını ilgilendiren maddeler, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor.
TORBA YASADA SON DURUM
Geçtiğimiz yasama yılında torba yasa teklifinde 86 maddenin 55'i kabul edildi. Geriye kalan maddelerle ilgili görüşme gündemi sürerken önümüzdeki haftalarda yapılacak oturumlarda torba yasa görüşmelerine geçilmesi bekleniyor.
BAĞ-KUR 7 BİN GÜNE DÜŞECEK Mİ?
Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi:
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
Ev hanımlarına emeklilikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi:
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
3600 ek göstergeyle ilgili ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."