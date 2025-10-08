TORBA YASA 2025 MADDELERİ: Torba yasa ne zaman çıkacak? Emekli maaşı, 7200 prim günü

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Ev hanımlarına emeklilikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."