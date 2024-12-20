Torba yasa ile yenilikler geliyor: SGK girişi 8 Eylül 1999 öncesi olana emeklilik tablosu oluştu

Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte Meclis, sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeleri ele almaya hazırlanıyor. Başta emekli maaşları olmak üzere birçok konu gündeme gelirken, Bağ-Kur’lular için kritik bir düzenleme de masada olacak. Özellikle esnaf ve sanatkârların uzun süredir talep ettiği prim gün sayısının düşürülmesi konusu, düzenlemenin ana başlıklarından biri. Mevcut sistemde emekli olabilmek için 9 bin prim günü tamamlaması gereken Bağ-Kur’lular, bu düzenlemeyle 7 bin 200 prim gününe tabi tutulacak.