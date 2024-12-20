Torba yasa ile yenilikler geliyor: SGK girişi 8 Eylül 1999 öncesi olana emeklilik tablosu oluştu

Bağ-Kur’luların prim gün sayısını SSK’lılarla eşitleyecek düzenleme, yakında Meclis’e sunulacak. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur’luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşürülecek. Bu değişiklik, esnaf ve Bağ-Kur kapsamındaki diğer sigortalılar için erken emeklilik yolunu açacak. Peki, kimlerin prim gün sayısı düşecek, hangi Bağ-Kurlular bu imkândan yararlanacak?
Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte Meclis, sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeleri ele almaya hazırlanıyor. Başta emekli maaşları olmak üzere birçok konu gündeme gelirken, Bağ-Kur’lular için kritik bir düzenleme de masada olacak. Özellikle esnaf ve sanatkârların uzun süredir talep ettiği prim gün sayısının düşürülmesi konusu, düzenlemenin ana başlıklarından biri. Mevcut sistemde emekli olabilmek için 9 bin prim günü tamamlaması gereken Bağ-Kur’lular, bu düzenlemeyle 7 bin 200 prim gününe tabi tutulacak.
1800 GÜN FAZLA PRİM ÖDÜYORLAR
Detaya geçmeden önceden, mevcut durumdan biraz bahsedeyim. Bugün için Bağ-Kur’lu erkek çalışanlar 25 tam yıl çalışıp, 9 bin prim ödeyip, 60 yaşında; kadın çalışanlar ise 20 yıl çalışıp, 7 bin 200 prim gün ile 58 yaşında emekli olabiliyor.
Yaştan dolayı emeklilik (kısmi emeklilik) için de kadın ve erkek çalışanlar 15 yıl (5 bin 400 prim gün) çalışıp, erkekler 55, kadınlar ise 50 yaşında emekli olabiliyor.
SSK’lı çalışanlar de 7 bin 200 prim gün ile erkekler 60, kadınlar 58 yaşında emekli olabiliyor. Buna göre de Bağ-Kur’lu çalışanlar, SSK’lılara göre 1.800 gün daha fazla prim ödeyip, daha geç emekli oluyor.
9 BİN GÜN 7 BİN 200’E DÜŞECEK
- Yapılacak yeni düzenleme ile Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek. Yaş şartı ise değişmeyecek. Yani, 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kur’lular; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak.
- Düzenleme ile Bağ-Kur’luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile SSK’lı çalışanların prim gün sayıları eşitlenecek. Bu da şu anlama geliyor; Bağ-Kur’lular, düzenleme sonrası 1.800 gün daha az prim ödeyip –ki bu da 5 yıl demektir- emekliliğe hak kazanacaklar.
TÜM BAĞ-KUR’LULARI KAPSAMIYOR
- Tüm Bağ-Kur’lular yeni düzenlemeden yararlanamayacak. Esnaf ve sanatkâr dediğimiz; berber, bakkal gibi küçük esnaf yararlanacak. Bu kesimin de sayısı 1 milyonu buluyor.
Toplam 3 milyon Bağ-Kur’lu çalışan var ama prim indiriminden yararlanacak Bağ-Kur’lu sayısı 1 milyon. Kimlerin yararlanacağı konusunda tam bir netlik olmamakla birlikte yanında 10-15 arası kişi çalıştıran küçük esnafın prim ödeme gün sayısı 7 bin 200’e çekilerek, erken emekli olma hakkı tanınacak. Bağ-Kur statüsünde sayılan isteğe bağlı sigortalılar ise düzenlemeden yararlanamayacak.
- Düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’luları kapsaması halinde 9 bin prim gün beklenmeden emekli olunabilecek. Malum, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan Bağ-Kur’lulardan kadın sigortalılar 20 tam yılı (7.200 prim gün), erkek sigortalılar ise 25 tam yılı (9.000 prim gün) doldurmaları halinde yaş şartı aranmadan EYT’den emekli olabiliyorlardı.
Düzenleme ile prim sayısının 9 bin günden 7 bin 200’e inmesi sonucunda bu kişiler hemen emekli olabilecekler. Yeri gelmişken belirteyim; düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olanları kapsayacağını sanmıyorum 2008 ve sonrası sigorta girişli olanları kapsayacaktır.