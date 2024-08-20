Torba Yasa ile ilgili gelişmeler, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesi gibi maddeleri içeren yasa tasarısına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında son durum.
Torba Yasa'ya dair son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 30 Temmuz'da tatile giren Meclis'in ardından, Torba Yasa'nın ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. İçeriğinde 3600 ek gösterge ve Bağkur prim gün sayısının düşürülmesi gibi birçok önemli düzenlemenin yer aldığı yasa için geri sayım başladı. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak ve Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, merak edilen detaylar…
TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:
"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.
Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.
Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."
BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.
Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.