Trabzon'da yarın 25 Şubat okullar tatil mi? Valilikten açıklama var mı?

Ülke genelinde yaklaşık bir haftadır devam eden soğuk ve kar yağışlı hava Trabzon'da da etkisini sürdürüyor. Öğrencilerin merakla beklediği tatil ile ilgili resmi açıklama valilik tarafından yapıldı. Peki Trabzon'da yarın 25 Şubat okullar tatil edildi mi?

1 /3 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yaptığı uyarıların ardından ülke genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterdi. Trabzon'da da kar yağışı kendisini hissettiriyor. Öğrenciler için sevindiren haber ise valilikten geldi. İşte son dakika Trabzon Valiliği açıklaması.

2 /3

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın 25 Şubat ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

