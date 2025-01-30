TRT 1 TRT Spor Yıldız şifresiz canlı izle: Twente Beşiktaş, Ajax Galatasaray, Midtjylland Fenerbahçe canlı izleme ekranı

AVRUPA LİGİ MAÇLARI TRT'DE





UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nde 29-30 Ocak tarihlerinde oynanacak 16 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.





UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.





UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi 29-30 Ocak canlı yayın maç takvimi şöyle:





UEFA Şampiyonlar Ligi (29 OCAK)

23.00 Manchester City - Club Brugge: TRT 1

23.00 Juventus - Benfıca: tabii Spor 1

23.00 Stuttgart - PSG: tabii Spor 2

23.00 Barcelona - Atalanta: tabii Spor 3

23.00 PSV Eindhoven - Liverpool: tabii Spor 4

23.00 Brest - Real Madrid: tabii Spor 5

23.00 Inter - Monaco: tabii Spor 6





UEFA Avrupa Ligi (30 OCAK)





23.00 Ajax - Galatasaray: TRT 1

23.00 Midtjylland - Fenerbahçe: TRT Spor

23.00 Twente - Beşiktaş: TRT Spor Yıldız

23.00 Steau Bükreş - Manchester United: tabii Spor 1

23.00 Roma - E. Frankfurt: tabii Spor 2

23.00 Maccabı Tel Aviv - Porto: tabii Spor 3

23.00 Tottenham - Elfsborg: tabii Spor 4

23.00 Anderlecht - Hoffenheim: tabii Spor 5

23.00 Braga - Lazio: tabii Spor 6





AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ YARIN





Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde, grup müsabakalarının son haftasındaki tüm maçlar saat 23.00’te başlayacak. Bu geceki maçların ardından ilk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi ise yarın gerçekleştirilecek.