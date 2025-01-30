TRT 1 TRT Spor Yıldız şifresiz canlı izle: Twente Beşiktaş, Ajax Galatasaray, Midtjylland Fenerbahçe canlı izleme ekranı

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları bu akşam saat 23.00'da başlayacak. TRT'nin resmi internet adresinden (trt.net.tr) alınan bilgilere göre, Ajax-Galatasaray, Midtjylland-Fenerbahçe ve Twente-Beşiktaş maçları şifresiz olarak TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı izlenebilecek. Avrupa Ligi'nde play-off'a kalma mücadelesi veren takımların karşılaşmalarını canlı izlemek ve maçtan son gelişmeleri takip etmek için yazımızın detaylarına bakabilirsiniz. İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki üç büyük külübümüzün canlı yayın izleme linkleri...
UEFA Avrupa Ligi'nde, bu akşam futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Özellikle üç büyük kulübümüzün (Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe) maçları için canlı yayın ile takip edilecek. TRT'nin resmi internet adresinden (trt.net.tr) alınan bilgilere göre, Ajax-Galatasaray, Midtjylland-Fenerbahçe ve Twente-Beşiktaş maçları şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Canlı olarak TRT Spor, TRT 1 ve TRT Spor Yıldız kanallarından izlenebilecek mücadelelerin tümü 23.00'da başlayacak. İşte TRT'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarını canlı yayınlayacağı maçlar.
GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI TRT'DE CANLI YAYINLANACAK
UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçları bu akşam saat 23.00'da başlayacak. Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bir üst tura kalmak için sahada ter dökecek. İşte karşılaşmaların canlı yayın bilgileri.
TRT 1 AJAX-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
TRT SPOR MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
BEŞİKTAŞ PLAY-OFF İÇİN SAHADA
Lig aşasında Fenerbahçe ile aynı puana (9) sahip olan bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, şu ana kadar 3 maçını kazanırken 4 de yenilgi almıştı. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa Ligi'ndeki son maçında Athletic Bilbao'yu 4-1'le geçen temsilcimiz tur umutlarını son maça taşımıştı.
Siyah-beyazlılar, Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek. Beraberlik ve yenilgi durumlarında ise diğer maçlardan gelecek sonuçları bekleyecek. 7 puanlı Hollanda temsilcisi Twente'nin ise kazanmaktan başka çaresi yok. Temsilcimizi mağlup etmeleri durumunda onların kaderi de diğer maçlar sonrasında belli olacak.
GALATASARAY'DA HEDEF İLK 8
UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak lig etabındaki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, son maçında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalınca 9. sıraya gerilemişti. Play-off etabını garantileyen temsilcimiz, son maçında Ajax'a karşı deplasmanda kazanarak lig etabını ilk 8 içinde tamamlamayı ve direkt son 16 bileti almayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar kazandığı takdirde tek ihtimal dışında üst tura yükselecek. Lyon, Tottenham, Anderlecht ve Manchester United kazanıp; Bodo Glimt de temsilcimizden 2 gol daha fazla atarsa o zaman Cimbom'a galibiyet de yetmeyecek.
AVRUPA LİGİ MAÇLARI TRT'DE
UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nde 29-30 Ocak tarihlerinde oynanacak 16 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi 29-30 Ocak canlı yayın maç takvimi şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi (29 OCAK)
23.00 Manchester City - Club Brugge: TRT 1
23.00 Juventus - Benfıca: tabii Spor 1
23.00 Stuttgart - PSG: tabii Spor 2
23.00 Barcelona - Atalanta: tabii Spor 3
23.00 PSV Eindhoven - Liverpool: tabii Spor 4
23.00 Brest - Real Madrid: tabii Spor 5
23.00 Inter - Monaco: tabii Spor 6
UEFA Avrupa Ligi (30 OCAK)
23.00 Ajax - Galatasaray: TRT 1
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe: TRT Spor
23.00 Twente - Beşiktaş: TRT Spor Yıldız
23.00 Steau Bükreş - Manchester United: tabii Spor 1
23.00 Roma - E. Frankfurt: tabii Spor 2
23.00 Maccabı Tel Aviv - Porto: tabii Spor 3
23.00 Tottenham - Elfsborg: tabii Spor 4
23.00 Anderlecht - Hoffenheim: tabii Spor 5
23.00 Braga - Lazio: tabii Spor 6
AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ YARIN
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde, grup müsabakalarının son haftasındaki tüm maçlar saat 23.00’te başlayacak. Bu geceki maçların ardından ilk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi ise yarın gerçekleştirilecek.
Temsilcimizin beraberlikle bile ilk 8'e kalma şansı bulunuyor ancak bu ihtimal hiç de kolay değil. Son maçında, Galatasaray'ın da puan kaybettiği Rigas Skola'ya deplasmanda yenilen Ajax'ın ilk 8 şansı kalmadı. 10 puanlı Ajax, bu maçta kazanarak lig etabını daha iyi bir sıralamada bitirmeye ve play-off için kura avantajı kapmaya çalışacak. Yenilgi veya beraberlik halinde onlar için de hesaplar karışacak.
FENERBAHÇE TUR PEŞİNDE
Fenerbahçe, ilk 24'te yer alarak play-off turuna kalmak için Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında şu ana kadar 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan temsilcimiz 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanması halinde üst tura yükselmeyi garantileyecek.
Beraberlik ihtimalinde ise diğer maçların sonuçları temsilcimizin kaderini belirleyecek. Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesi durumunda da yine ilk 24'e kalma şansı bulunuyor. Lig etabında 10 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan önünde 19. sırada yer alan Midtjylland'ın da ilk 8 şansı kalmadı. Onlar da kazanarak bir üst tura sıralama olarak avantajlı çıkmayı hedefliyor.