TRT TABİİ şifresiz izleme ekranı: İspanya-İngiltere maçı Tabii canlı yayın nereden, nasıl izlenir? İşte üyelik bilgileri...

TRT Tabii canlı maç izleme ekranı araştırmaları başladı. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bugün İspanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Yarı final mücadelesinin kazanan takımı, finale yükselen ilk finalist olacak. Slavko Vincic'in yöneteceği heyecan dolu karşılaşma, naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. İspanya-Fransa maçını izlemek isteyen futbol severler, TABİİ canlı izleme ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. İspanya-Fransa maçını canlı izlemek için gerekli link ve frekans bilgileri ile EURO 2024 yarı final maçının canlı yayın izleme linki burada...
TABİİ canlı izleme ekranı, milli maçı izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İspanya ve Fransa, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Yarı finale kadar oynadığı tüm maçları kazanan İspanya, bu karşılaşmayı da kazanırsa ilk finalist olarak bir üst tura çıkacak. Zorlu mücadele, şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. TABİİ canlı yayın izleme ekranı, İspanya-Fransa maçı için araştırılıyor. İki takım da saat 22.00'de sahada yerini alacak. İşte, EURO 2024 İspanya-Fransa mücadelesi için Tabii canlı maç izleme ekranı!
EURO 2024'TE GÜNÜN PROGRAMI (9 TEMMUZ 2024)
22:00 İspanya-Fransa
İSPANYA-FRANSA MAÇI BUGÜN TRT 1 ve TABİİ'DE!
İspanya-Fransa yarı final karşılaşmasını hem TRT 1 hem de TRT tabii üzerinden canlı olarak izlenebilirsiniz.
TABİİ NASIL İZLENİR, ÜCRETLİ Mİ, ŞİFRELİ Mİ?
Platform ücretsiz olarak kullanılıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.
TABİİ NEDİR?
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapıyor. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor.
Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta.
Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer alıyor. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut.