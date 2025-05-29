Son aylarda inişi de çıkışı da rekorlar kıran altındaki hareketlilik, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife çıkışından geri adım atmasıyla duruldu. Karar sonrası ons altın fiyatlarında dikkate değer düşüşler görüldü. Standard Chartered, altına ilişkin tahminlerini revize etti. Peki, altında alım fırsatı doğdu mu? Bayramdan önce altın alınır mı, satılır mı? İşte altın piyasasındaki son gelişmelere dair güncel tahminler....
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin tarifeleri iptal kararının açıklanmasının ardından ons altın 50 dolarlık bir düşüş yaşadı. Dolar endeksinde ise yükseliş görüldü. Altının seyrine ilişkin tahminler bu anlamda merak kazandı. Peki, altında son durum ne? Altında alım fırsatı var mı? İşte yapılan son tahminler...
ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR MU?
Standard Chartered, altına ilişkin tahminlerini revize etti. Standard Chartered, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde kısa vadede geri çekilme, uzun vadede ise yeni rekor beklediğini duyurdu.
Altının "core holding" yani temel varlık olarak değerlendirildiğini aktaran Standard Chartered, yılın başından bu yana yaşanan güçlü yükselişin ardından konsolidasyon süreci gerçekleşebileceğini söyledi.
ÖNCE DÜŞÜŞ SONRA REKOR GELECEK
Analistlerin müşterilerine gönderdiği bilgilendirme notunda, önümüzdeki 1 ila 3 ay içinde ons altın fiyatının 3 bin 100 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği tahmin edildi.
Ancak analistler, bu durumu güçlü rallilerin ardından sıkça görülen geçici duraklama modeli olarak değerlendirdi. Bu çerçevede 2022'den bu yana oluşan yatay hareketlerin de benzer bir tablo çizdiği ifade edildi.
ALTINDA ALIM FIRSATI MI DOĞDU?
Öte yandan analistler, uzun vadeli görünümde altın için iyimserliğini koruduklarının altını çizdi. Merkez bankalarının yeniden hız kazanan alım taleplerine dikkat çeken Standard Chartered analistleri, 6 ila 12 ay içinde ons altın fiyatının 3 bin 500 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bankaya göre altının güçlü temelleri korunurken, kısa vadede yaşanacak olası geri çekilmeler yatırımcılar için yeni alım fırsatı olacak.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatları, ABD'nin bütçe açığına yönelik endişelerin ardından geçtiğimiz hafta bir ay sonra ilk kez haftalık kazanç elde etmişti. Avrupa Birliği'nin ticaret savaşını önlemek için ABD ile müzakereleri hızlandırmaya odaklanacağını açıklamasının ardından ise altın fiyatları üzerindeki satış baskısı artış göstermişti.
Güncel altın fiyatları (29 Mayıs 2025 Perşembe)
Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 4.111,63 TL, satış 4.112,13 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.578,60 TL’den alınırken, 6.723,33 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 26.811,08 TL’den işlem görüyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 3289 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3245 dolar, en yüksek de 3294 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3272 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4081 lira, en yüksek de 4142 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4115 liradan alıcı buluyor
KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 4095 liradan alınırken 4152 liradan satılıyor.