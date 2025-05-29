ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin tarifeleri iptal kararının açıklanmasının ardından ons altın 50 dolarlık bir düşüş yaşadı. Dolar endeksinde ise yükseliş görüldü. Altının seyrine ilişkin tahminler bu anlamda merak kazandı. Peki, altında son durum ne? Altında alım fırsatı var mı? İşte yapılan son tahminler...