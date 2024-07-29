TÜBİTAK, araştırmacı, bilim insanları ve öğrencilere sunduğu burs miktarlarında artışa gitti. Bu artış, araştırma ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek, bilim insanlarının ve öğrencilerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla gerçekleştirildi. Peki TÜBİTAK bursu ne kadar, kaç ₺ oldu? Kimler TÜBİTAK bursu alabilir? İşte TÜBİTAK burs şartları.
TÜBİTAK Bursu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak nitelikli gençlere verilen bir destek programıdır. Bu burslar, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere, yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinde finansal destek sağlamayı amaçlar. Peki ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma ve araştırmacı ve bilim insanları burs ne kadar oldu?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) ile Genel Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen projelerde, öğrencilere yapılan burs ödemelerinin aylık üst limitlerinde artışa gidildi.
TÜBİTAK ön lisans veya lisans bursu ne kadar oldu?
Buna göre, ön lisans veya lisans ön lisans veya lisans öğrencilerine verilen burs miktarı 4 bin liradan 4 bin 800 liraya yükseltildi.
TÜBİTAK yüksek lisans öğrencilerine verilen burs ne kadar?
Yüksek lisans öğrencilerine verilen burs miktarı 13 bin 500 liradan 16 bin 500 liraya,
TÜBİTAK doktora öğrencilerinin aldığı burs miktarı ne kadar?
Doktora öğrencilerinin aldığı burs miktarı da 20 bin liradan 24 bin liraya çıkarıldı.
TÜBİTAK Araştırma ve Araştırmacı Bursu ne kadar?
Doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 27 bin lira iken 32 bin lira olarak güncellendi.
Bu arada, BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı'nda yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda, doktora öğrencileri 8 bin 700 liraya ve doktora sonrası araştırmacılar da 10 bin 500 liraya kadar performans ödemesi alabilecek.
TÜBİTAK LİSANS BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak
Daha önce bir lisans eğitimini bitirmemiş olmak
Hazırlık sınıfı, yatay geçiş veya ara sınıftan başvuranlar için bu çağrı duyurusundaki “Bursların Devamı” bölümündeki şartları sağlıyor olmak
OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak Aşağıdaki bentlerden herhangi birindeki koşulları sağlamak
Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek
Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak
TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak
TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve birincilik, ikincilik, üçüncülük veya dördüncülük derecesi alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak,
Üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek
TÜBİTAK burslar ne zaman/nasıl ödenir?
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 15 gününde bursiyerlerin kendi isimlerine ait banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir.
Verilen TÜBİTAK bursun süresi ne kadar?
Burs süresi, başvuru alınan aydan itibaren başlatılır ve en fazla normal eğitim-öğretim süresinin tamamlandığı yıldaki Haziran ayı bursunun ödenmesi ile sonlandırılır.
TÜBİTAK bursu başlama/bitiş tarihleri nedir?
Destek hakkı kazanan öğrencilerin bursları destek kararının açıklanmasından sonra, bahar dönemi için Mart ayından, güz dönemi için Ekim ayından geçerli olmak üzere başlatılır. Ödemeler yılın 12 ayını da kapsar. Normal eğitim-öğretim süresinden önce mezun olanların bursiyerlikleri mezuniyet belgesindeki ay itibarıyla sonlandırılır.
TÜBİTAK bursu bölüm veya okul değişikliği durumunda bursu kesilir mi?
Bursiyerler seçildikten sonra, ÖSYM ile tekrar yerleşerek veya yatay geçiş yaparak kabul edilen bölümler içerisinde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus okul veya bölüm değiştirebilirler. Ancak bu durumda GYK kararıyla bursları devam eder. Burs süresi ve miktarı değişmez. Bölüm veya okul değişikliği durumunda ilgili dilekçenin bideb2205@tubitak.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.