TÜİK MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI: Mayıs 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ev sahipleri ve kiracılar her ay TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine kilitleniyor. Özellikle iş yerleri için geçerli olan kira zam hesaplamalarında, 12 aylık TÜFE ortalaması belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Nisan ayında açıklanan verilere göre kira artış oranı yüzde 51,26 olarak belirlenmişti. Mayıs ayına girilirken hem kiracılar hem de mülk sahipleri yeni zam oranının ne olacağını merak ediyor. TÜİK’in Mayıs başında duyuracağı enflasyon rakamlarıyla birlikte kira artış sınırı da netleşmiş olacak.

1 /4 Kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. Özellikle sözleşme yenileme dönemi gelen kiracılar için bu oranlar büyük önem taşıyor. Mülk sahipleri, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek zam oranını uygulamakla yükümlü olurken, bu oranı aşmamak şartıyla daha düşük artış da yapabiliyor. 2025 yılı Mayıs ayı kira artış oranı, 3 Mayıs 2025 Cuma günü TÜİK'in duyuracağı Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek.

2 /4 2025 MAYIS KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Nisan ayı enflasyon verileri Mayıs ayı başında ilan edilecek. Her ayın 3'ünde açıklanan rakamlar, hafta sonu sebebiyle 5 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak. Buna göre Mayıs ayı kira artış oranı da 5 Mayıs Pazartesi belli olacak.

3 /4 Geçmiş dönemlerin kira artış oranı Nisan ayı kira zam oranı yüzde 51,26 Mart ayı kira zam oranı yüzde 53,83 Şubat yüzde 56,35 Ocak yüzde 58,51 2024 Aralık yüzde 60,45 2024 Kasım yüzde 62,02