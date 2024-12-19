TÜRK-İŞ 2025 asgari ücret zammı ne kadar istiyor, talep açıklandı mı?

TÜRK-İŞ asgari ücret zam teklifini açıkladı. Buna göre, yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istendi. Buna göre TÜRK-İş’in 2025 yılı net asgari ücret 29 bin 583 TL oldu.





Ergün Atalay'ın konuşmasının satır başları: Atalay'ın açıklamasından satırbaşları:

Üçüncü toplantıya kadar asgari ücretle ilgili bir rakam bekledik. Burada işçi, işveren ve hükümet tarafından 5'er temsilci var. Asgari ücret geçim ücreti oldu. Asgari ücretin tamamı özel sektörü ilgilendiriyor ama burada hükümet son kararı veriyor. Son 30 senede biz 3 kere imzalamışız. 24 kere masadan kalkmışız.







