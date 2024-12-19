Asgari ücret 2025 zammı için son dakika açıklamaları ardı ardına geliyor. Asgari ücret toplantısı sona erdi. Asgari ücret 2025'in tespiti için yapılan toplantı sonrası Bakan Işıkhan ve TÜRK-İş'ten açıklama geldi. Zam pazarlığında işçileri temsil eden TÜRK-İş asgari ücret zam talebini açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3 toplantısını gerçekleştirdi. Doğrudan 7 milyon dolaylı yoldan da 85 milyonu etkileyecek asgari ücret zammı için TÜRK-İş ve Bakan Işıkhan'dan peş peşe açıklamalar geldi.
TÜRK-İŞ 2025 asgari ücret zammı ne kadar istiyor, talep açıklandı mı?
TÜRK-İŞ asgari ücret zam teklifini açıkladı. Buna göre, yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istendi. Buna göre TÜRK-İş’in 2025 yılı net asgari ücret 29 bin 583 TL oldu.
Ergün Atalay'ın konuşmasının satır başları: Atalay'ın açıklamasından satırbaşları:
Üçüncü toplantıya kadar asgari ücretle ilgili bir rakam bekledik. Burada işçi, işveren ve hükümet tarafından 5'er temsilci var. Asgari ücret geçim ücreti oldu. Asgari ücretin tamamı özel sektörü ilgilendiriyor ama burada hükümet son kararı veriyor. Son 30 senede biz 3 kere imzalamışız. 24 kere masadan kalkmışız.
Arkadaşlarımız üç toplantıda da nasıl geçinemediklerini anlattı. Ülkedeki kira, gıda ve eğitimdeki artış ortada. Şu anda asgari ücret 11 bin liraya düştü. Alım gücü 11 bin lira civarında. Onun için asgari ücret geçim ücreti oldu. Toplantıda arkadaşlarımız bu parayla geçinilmediğini anlattı. Biz bugün bu meselenin sona ereceğini ümit ediyorduk. Ancak işveren de hükümette bir rakam vermedi. Rakam vermesi gerekenler vermedi ama bizden rakam bekleniyor."
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 2025 yılı asgari ücrette rakam konuşuldu mu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücretle geçinen yurttaşların yaşam koşullarına dikkat çekti. Ağar, "Başkanlar kurulumuzun asgari ücretle ilgili başkanlarımızın görüşlerini aldık ve komisyon toplantısına katıldık. Komisyonda yeni bir rakam konuşulmadı. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 3. toplantısı sonrası şu ifadeleri kullandı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik.
2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik."
ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.