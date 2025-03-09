



Svalbard’a Geçerli Seyahat Belgeleri

Svalbard Valiliği'nin resmi internet sitesinde (www.sysselmesteren.no) yer alan bilgilere göre,





Svalbard’a seyahat eden herkesin geçerli bir seyahat belgesi bulundurması zorunludur. Bu kural, özel jetler ve deniz taşıtlarındaki mürettebat ile yolcular dahil olmak üzere tüm yolcular için geçerlidir.





Pasaportlar, Svalbard’a giriş için geçerli bir seyahat belgesi olarak kabul edilmektedir. Norveç ulusal kimlik kartları ve Göçmenlik Yönetmeliği Ek 4’te listelenen belgeler de geçerlidir.





Seyahat belgesi için giriş tarihinden sonra geçerlilik süresiyle ilgili herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak, seyahat belgenizin planlanan ayrılış tarihinden sonra da geçerli olması önerilmektedir. Bunun nedeni, Svalbard’da seyahat belgelerinizi yenileme imkanının son derece sınırlı olmasıdır.





Özel Uçuşlar ve Deniz Araçları İçin Ek Gereklilikler

Uçak taşıyıcıları, mürettebat ve yolcular hakkında bilgi içeren ön bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aynı kural, iç sulara veya limanlara giriş-çıkış yapan deniz araçları için de geçerlidir.





Ön bildirimin içeriği ve teslim süreleri hakkında daha fazla bilgi almak için “Svalbard’a ve Svalbard’dan Seyahat Edenlerin Kontrolüne İlişkin Yönetmelikler” başlıklı belgeye başvurabilirsiniz.





Ayrıca, uçak taşıyıcıları ve deniz araçlarının kaptanları, Svalbard’a varmadan önce tüm yolcuların geçerli bir seyahat belgesine sahip olmasını sağlamakla yükümlüdür.





Schengen Vizesi

Anakara Norveç’te Göçmenlik Yasası, yabancıların ülkeye girişini ve ikametini düzenlemektedir. Ancak, Svalbard bu yasanın kapsamı dışında tutulmaktadır.





Yabancı uyrukluların Svalbard’a seyahat etmek için Norveç yetkililerinden vize veya çalışma ve oturma izni alması gerekmez. Ancak, Schengen Bölgesi için vizeye tabi olan yabancıların, Svalbard’a anakara Norveç üzerinden gidip gelirken Schengen vizesine sahip olmaları zorunludur.





Svalbard’dan ayrıldıktan sonra Schengen Bölgesi’ne (anakara Norveç) geri dönebilmek için çift girişli vize almanız gerekmektedir.





Schengen vizesi başvuruları en yakın Norveç büyükelçiliğine yapılmalıdır.