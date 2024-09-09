A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Milli futbolcular, düz koşuyla başlayan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde İzlanda maçının taktiği üzerinde duruldu.Öte yandan Galler-Türkiye'de maçında aldığı darbeye bağlı sakatlık yaşayan Arda Güler ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçık ilk 11 kadrosuna dair ayrıntılar...

1 / 10 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 633'üncü müsabakaya çıkacak.

2 / 10 Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV 8 ile EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

3 / 10 Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

4 / 10 Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.

5 / 10 Dördüncü grupta aynı gün Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.

6 / 10 A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

7 / 10 Barış Alper cezalı, Merih'in cezası bitti

Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

8 / 10 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

9 / 10 Türkiye ile İzlanda 14. kez karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de karşılaşacağı İzlanda ile 14. randevuya çıkacak.