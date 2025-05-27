Türkiye'de en çok bulunan otomobiller belli oldu: İşte en çok tercih edilen 10 otomobil

Trafikteki araç sayısı artarken, hangi modellerin yollarda daha fazla yer kapladığı da netleşti. Yeni veriler, Türkiye’de sürücülerin yıllardır vazgeçemediği otomobil tercihlerini gözler önüne seriyor. Listenin zirvesinde ise üretimi sona ermesine rağmen yüz binlerce sayıya ulaşan, adeta sokakların simgesi hâline gelen bir model yer alıyor. İşte Türk halkının en çok tercih ettiği 10 otomobil.
Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı her geçen gün artarken, sürücülerin en çok tercih ettiği modeller de dikkat çekiyor. Yeni açıklanan TÜİK verilerine göre, Türkiye yollarında en fazla bulunan otomobil modeli Tofaş Doğan, Şahin ve Kartal serisi oldu. Bu efsanevi modeller toplamda 820 binden fazla araçla listenin zirvesine yerleşti.
Listede ikinci sırada Toyota Corolla yer alırken, onu Fiat Egea, Renault Clio ve Renault Megane takip ediyor. İlk 10’da dikkat çeken bir diğer detay ise Renault markasının dört farklı modelle listede yer bulması.
Öte yandan araçların yaş ortalaması da dikkat çekici. Türkiye’deki otomobillerin ortalama yaşı 14,2. Araçların yüzde 56’sı 10 yaşından, yüzde 25’i ise 20 yaşından daha eski. Bu veriler, Türkiye trafiğinde halen ciddi oranda eski model araç bulunduğunu ortaya koyuyor.
İşte Türkiye’nin En Fazla Tercih Edilen Arabaları
10- Renault R9 – Broadway – 351.183 adet
9- Renault Symbol – 381.708 adet
8- Ford Focus – 422.838 adet
7- Opel Astra – 454.378 adet
6- Renault R12 – Toros – 553.164 adet
5- Renault Megane – 600.797 adet
4- Renault Clio – 613.830 adet
3- Fiat Egea – 668.206 adet
2- Toyota Corolla – 689.206 adet
1- Tofaş Doğan-Şahin-Kartal – 820.962 adet