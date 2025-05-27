Türkiye'de en çok bulunan otomobiller belli oldu: İşte en çok tercih edilen 10 otomobil

Listede ikinci sırada Toyota Corolla yer alırken, onu Fiat Egea, Renault Clio ve Renault Megane takip ediyor. İlk 10’da dikkat çeken bir diğer detay ise Renault markasının dört farklı modelle listede yer bulması.





Öte yandan araçların yaş ortalaması da dikkat çekici. Türkiye’deki otomobillerin ortalama yaşı 14,2. Araçların yüzde 56’sı 10 yaşından, yüzde 25’i ise 20 yaşından daha eski. Bu veriler, Türkiye trafiğinde halen ciddi oranda eski model araç bulunduğunu ortaya koyuyor.

İşte Türkiye’nin En Fazla Tercih Edilen Arabaları