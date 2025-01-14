Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin en popüler kayak merkezleri, doğaseverleri ve kayak tutkunlarını ağırlamak için kapılarını açtı. 2025 yılı itibarıyla, ülke genelinde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken kayak merkezleri, sundukları çeşitli olanaklar ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de hangi illerde kayak merkezi var? İşte Türkiye'deki en iyi kayak merkezleri ve özellikleri.

1 /7 TÜRKİYE'DE HANGİ İLLERDE KAYAK MERKEZİ VAR?

Yüksek rakımlı dağ zirvelerine konumlanmış Türkiye’nin kayak merkezleri; farklı bölgelerdeki illerde yer alır. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesindeki farklı illerde hizmet veren pek çok kayak merkezi mevcut. Türkiye’de halihazırda 56 tane kayak merkezi bulunur. Ancak, bu seçenekler arasında en popüler olanlar; Palandöken, Kartepe, Uludağ, Erciyes, Akdağ, Kartalkaya şeklinde sıralanabilir. İşte Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 6 kayak merkezi ve özellikleri...

2 /7 Palandöken Kayak Merkezi

Konum: Erzurum

Palandöken Kayak Merkezi, Türkiye'nin en yüksek kayak pistlerine sahip olup, kayak sezonunun en uzun olduğu yerlerden biridir. 3 km uzaklıkta şehir merkezi bulunan bu merkez, her seviyeden kayakçılar için çeşitli pistler sunmaktadır.

3 /7 Uludağ Kayak Merkezi

Konum: Bursa

Uludağ, Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinden biridir. Geniş pistleri ve modern tesisleri ile hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hizmet vermektedir. Ayrıca, après-ski aktiviteleri ile de ünlüdür.

4 /7 Kartepe Kayak Merkezi

Konum: Kocaeli

İstanbul’a yakınlığı ile dikkat çeken Kartepe, özellikle hafta sonları yoğun ziyaret almaktadır. Kar kalitesi ve manzarası ile kayak severlerin gözdesidir. Ayrıca, çocuklar için kayak okulları ve eğlenceli aktiviteler bulunmaktadır.

5 /7 Davraz Kayak Merkezi

Konum: Isparta

Davraz, her seviyeden kayakçılar için uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkmaktadır. Kayak pistlerinin yanı sıra, kış yürüyüşü ve dağcılık gibi aktiviteler de sunmaktadır.

6 /7 Erciyes Kayak Merkezi

Konum: Kayseri

Erciyes, modern tesisleri ve geniş pistleri ile dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü kayak yarışmalarına ev sahipliği yapan bu merkez, her yıl binlerce ziyaretçi çekmektedir.