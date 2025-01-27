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TÜİK açıkladı: İstanbul'dan 4 ilçe var! İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi

TÜİK açıkladı: İstanbul'dan 4 ilçe var! İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi

09:3327/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye’de bazı ilçeler, nüfus yoğunluğu ve hareketli yaşamlarıyla şehir merkezlerini geride bırakıyor. Özellikle büyük şehirlerde yer alan bu ilçeler, ekonomik, sosyal ve kültürel çeşitlilikleriyle dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu, en kalabalık ilçeleri açıkladı. Birinci olan ilçe tam 57 şehri geride bıraktı. İşte o detaylar...

Türkiye’nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu. Ancak Kocaeli’den ise herhangi bir ilçe bu listede bulunmuyor.

Türkiye, büyük bir coğrafyaya yayılan ve 81 ile sahip bir ülke. Ancak bu iller içinde bazı ilçeler, nüfuslarıyla bir şehir büyüklüğüne ulaşmıştır. İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri ve bu ilçeleri öne çıkaran özellikler:

İstanbul Esenyurt - 978 bin 7

İstanbul Pendik-743.774

İstanbul Bağcılar-744.351

Adana Seyhan-787.771

İstanbul Küçükçekmece-792.030

Bursa Osmangazi-885.273

Ankara Keçiören-923.404

Ankara Çankaya-937.546

Gaziantep Şahinbey - 939 bin 497

ÜMRANİYE-723.760


İstanbul'un Ümraniye ilçesinin nüfusu, 2023 TÜİK verilerine göre 723.760 kişidir. Ümraniye, Anadolu Yakası'nın en kalabalık ve hızla gelişen ilçelerinden biridir. İş merkezleri, alışveriş alanları ve modern konut projeleriyle dikkat çeker.


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