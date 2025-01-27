Türkiye, büyük bir coğrafyaya yayılan ve 81 ile sahip bir ülke. Ancak bu iller içinde bazı ilçeler, nüfuslarıyla bir şehir büyüklüğüne ulaşmıştır. İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri ve bu ilçeleri öne çıkaran özellikler: