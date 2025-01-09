Türkiye’nin en zeki ili belli oldu! İstanbul ilk 5'e giremedi: İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan bir araştırma, şehirlerin ortalama zeka seviyesini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılara yöneltilen sorular ve testler sonucunda, Türkiye'nin "en zeki şehri" unvanını kazanan il belirlendi. Araştırma kapsamında katılımcıların problem çözme, mantık yürütme ve hızlı düşünme gibi kriterler ışığında değerlendirilmesiyle bir zeka haritası oluşturuldu. Sonuçlara göre, bir şehir diğerlerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.

1 /82 Son yapılan bir araştırma ile Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralandı. Katılımcılara yöneltilen çeşitli sorular ve analizlerle oluşturulan liste, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Özellikle listenin ilk sırasında yer alan şehir, birçok kişiyi şaşırtmayı başardı. İşte Türkiye'nin en zeki şehirlerinin sıralaması ve araştırmanın dikkat çeken sonuçları

2 /82 81- Bingöl: 94.19

3 /82 80- Siirt: 94.52

4 /82 79- Hakkari: 95.16

5 /82 78- Artvin: 95.36

6 /82 77- Kars: 95.84

7 /82 76- Bitlis: 95.96

8 /82 75- Ağrı: 96.06

9 /82 74- Düzce: 96.26

10 /82 73- Iğdır: 96.69

11 /82 72- Amasya: 96.88

12 /82 71- Erzincan: 96.97

13 /82 70- Bilecik: 97.14

14 /82 69- Adıyaman: 97.29

15 /82 68- Ardahan: 97.33

16 /82 67- Hatay: 97.36

17 /82 66- Çankırı: 97.53

18 /82 65- Muş: 97.73

19 /82 64- Van: 97.74

20 /82 63- Yozgat: 98.05

21 /82 62- Şanlıurfa: 98.07

22 /82 61- Bayburt: 98.29

23 /82 60- Şırnak: 98.43

24 /82 59- Elazığ: 98.46

25 /82 58- Batman: 98.75

26 /82 57- Adana: 98.76

27 /82 56- Erzurum: 98.97

28 /82 55- Manisa: 99.06

29 /82 54- Tokat: 99.09

30 /82 53- Kilis: 99.14

31 /82 52- Diyarbakır: 99.19

32 /82 51- Kahramanmaraş: 99.28

33 /82 50- Mardin: 99.32

34 /82 49- Gaziantep: 99.40

35 /82 48- Ordu:99.58

36 /82 47- Niğde: 99.60

37 /82 46- Aksaray: 99.63

38 /82 45- Malatya: 99.75

39 /82 44- Kastamonu: 99.98

40 /82 43- Nevşehir: 100.01

41 /82 42- Isparta: 100.06

42 /82 41- Sivas: 100.09

43 /82 40- Burdur: 100.15

44 /82 39- Afyonkarahisar: 100.17

45 /82 38- Gümüşhane: 100.24

46 /82 37- Sinop: 100.29

47 /82 36- Aydın: 100.34

48 /82 35- Osmaniye: 100.39

49 /82 34- Kırıkkale: 100.46

50 /82 33- Giresun: 100.56

51 /82 32- Mersin: 100.71

52 /82 31- Karabük: 100.85

53 /82 30- Samsun: 100.87

54 /82 29- Çorum: 100.95

55 /82 28- Bolu: 100.99

56 /82 27- Tunceli: 101.10

57 /82 26- Edirne: 101.28

58 /82 25- Kayseri: 101.42

59 /82 24- Kütahya: 101.65

60 /82 23- Kırşehir: 101.74

61 /82 22- Sakarya: 101.78

62 /82 21- Bartın: 102.13

63 /82 20- Denizli: 102.14

64 /82 19- Rize: 102.32

65 /82 18- Konya: 102.36

66 /82 17- Uşak: 102.37

67 /82 16- Karaman: 102.52

68 /82 15- Yalova: 102.58

69 /82 14- Zonguldak: 102.68

70 /82 13- Tekirdağ: 102.82

71 /82 12- Antalya: 103.29

72 /82 11- Trabzon: 103.37

73 /82 10- Kırklareli: 103.38

74 /82 9- Bursa: 103.47

75 /82 8- Balıkesir: 103.59

76 /82 7- Kocaeli: 103.85

77 /82 6- İstanbul: 104.02

78 /82 5- Çanakkale: 104.02

79 /82 4- Muğla: 104.12

80 /82 3- İzmir: 104.51

81 /82 2- Ankara: 104.91