EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'mız, F grubunda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaştı. Çeyrek finalde Hollanda ile eşleşen Türkiye'nin, yarı finale kalması halinde eşleşeceği takım merak konusu oldu. EURO 2024 Çeyrek Final maçında Portekiz ile Fransa karşılaşmasında yarı finale yükselen Fransa oldu. Peki, Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak? İşte son maçlara göre Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesi yarı finalindeki muhtemel rakipleri...

1 / 11 Ay-yıldızlı temsilcimiz Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere gibi favorilerin yer aldığı çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Avusturya’yı 2-1 geçen A Milli Futbol Takımı’nda gözler Hollanda karşılaşmasına çevrildi. Hollanda- Türkiye maçında Türkiye yenerse muhtemel rakibi kim olacak? Türkiye'nin yarı finalde rakibi kim olacak?

2 / 11 HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı temsilcimiz yarı final için sahaya çıkıyor. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalma başarısı gösteren Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.



3 / 11 Hollanda - Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak.

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TÜRKİYE HOLLANDA'YI ELERSE RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 ile geçen Türkiye, Hollanda'yı elerse rakibi İngiltere - İsviçre maçının galibi olacak.



5 / 11 HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11 KADROSU

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

6 / 11 A MİLLİ TAKIMDA 2 OYUNCU KART CEZALISI

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral maç cezası alması durumunda Hollanda maçında sahada olamayacak.

7 / 11 DÜDÜK ÇALACAK HAKEM BELLİ OLDU

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.

Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.





8 / 11 MİLLİ TAKIM 4 MAÇTA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

9 / 11 GÖZLER İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇINDA

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İngiltere- İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz’da Dortmund’da oynanacak. Avrupa Şampiyonası’nda final heyecanı ı ise 14 Temmuz’da yaşanacak.

10 / 11 EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

EURO 2024’te İspanya ve Almanya eşleşmesinin kazananı Portekiz - Fransa maçının galibiyle yarı final oynayacak. İspanya - Almanya Portekiz - Fransa İsviçre - İngiltere Hollanda - Türkiye







