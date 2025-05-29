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TÜRKŞEKER 1685 İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA: Türkşeker işçi alımı kura sonuçları nihai liste açıklandı mı, nereden öğrenilir?

TÜRKŞEKER 1685 İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA: Türkşeker işçi alımı kura sonuçları nihai liste açıklandı mı, nereden öğrenilir?

12:2229/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından istihdam edilmek üzere alınacak 1.685 sürekli işçi için başvuru süreci tamamlandı. 16-18 Nisan 2025 tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla başvurularını yapan adaylar şimdi kura çekimi için geri sayıma geçti. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminde, ilan edilen kontenjanın dört katından fazla başvuru yapılan alanlarda şans faktörü devreye girecek. Kura sonucu, işçi adaylarının yerleştirme sürecinde önemli bir adım olacak. Peki, TÜRKŞEKER kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte detaylar...

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından istihdam edilmek üzere alınacak 1.685 sürekli işçi için başvuru süreci tamamlandı. 16-18 Nisan 2025 tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla başvurularını yapan adaylar şimdi kura çekimi için geri sayıma geçti. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminde, ilan edilen kontenjanın dört katından fazla başvuru yapılan alanlarda şans faktörü devreye girecek. Kura sonucu, işçi adaylarının yerleştirme sürecinde önemli bir adım olacak. Peki, TÜRKŞEKER kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte detaylar...

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TÜRKŞEKER kura çekimi 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda dijital kura yöntemi ile açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek olup adaylar kura çekimini yerinde izleyebileceklerdir.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Noter kura işlemlerine dair sonuçlar 30 Mayıs 2025 tarihinde www.turkseker.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,

Makine bakım onarım teknisyeni,

Elektrik teknisyeni,

Bilgisayarlı makine teknisyeni,

Metal teknolojisi teknisyeni,

Döküm işçisi,

Ambar işçisi,

İdari destek görevlisi,

Destek görevlisi,

Kimya teknisyeni,

Talaşlı imalat teknisyeni,

Torna-Freze ve CNC işçisi,

İnşaat teknisyeni,

Meydan ve sevk işçileri,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

Montaj kaynak işçisi.

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