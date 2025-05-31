TÜRKŞEKER bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 1.685 kişilik işçi alımı için kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından, başvuru yapan binlerce kişi sonuçların nereden öğrenileceğini ve isim listesinin nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Peki, TÜRKŞEKER işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TÜRKŞEKER 1.685 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TÜRKŞEKER (turkseker.gov.tr) tır şoförü, destek görevlisi alımı nihai liste sorgulama ekranı
Türkşeker kura sonuçları, başvuru yapan adayların bir numaralı gündem maddesi niteliğinde... Bugün kura çekimi Ankara'da gerçekleşti. Kuraların hemen ardından binlerce kişi sonuç tarihini öğrenmeye çalıştı. Tarihi bilmeyenleri sıklıkla dile getirdiği soru "Türkşeker kura sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından yürütülen işçi alım sürecine ilişkin noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, kura sonuçlarına ve süreçle ilgili tüm bilgilere kurumun resmi internet adresi olan www.turkseker.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.
Açık iş pozisyonlarının dört katından az başvuru yapılan ilanlar için ise, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda kura işlemi yapılmayacağı bildirildi. Bu kapsamdaki adaylar, noter kurasına tabi tutulmadan değerlendirmeye alınacak.
Türkşeker yetkilileri, işçi alım sürecine dair tüm duyuruların yalnızca kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanacağını vurgulayarak, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağını belirtti.
TÜRKŞEKER KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
TÜRKŞEKER'DEN KURA AÇIKLAMASI
"Teşekkülümüze Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak açıktan 1.685 Sürekli İşçi alımı için 16 – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan iş ilanlarına başvurular tamamlanmıştır. Belge teslimine dair duyuru Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde listelerle birlikte 28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmıştır. 29 Nisan 2025 – 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında belge kabulü, 6 –14 Mayıs 2025 tarihleri arasında ise belge kontrol işlemleri gerçekleştirilmiş olup sonuçlar sonuc.turkseker.gov.tr internet sitesinde 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır. Belge kontrol işlemleri sonucunda ilan şartlarına uygun olmadığı gerekçesi ile başvurusu kabul edilmeyen adayların itirazları; sinav@turkseker.gov.tr e-posta adresi üzerinden 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 23:59’a kadar kabul edilmiş olup gerçekleştirilen kontrollere müteakip nihai belge kontrol sonuçları sonuc.turkseker.gov.tr internet sitesinde yayımlanmıştır.
İlgili Yönetmelik’in 12’nci maddesi hükmüne istinaden Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan işçi alımı ilanlarından açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru yapılan ilanların adayları arasından 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da aşağıda verilen adreste noter huzurunda dijital kura yöntemi ile açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek olup adaylar kura çekimini yerinde izleyebileceklerdir.
Sonuçlar Nereden Sorgulanacak?
Kura sonuçları kura tarihi, kura yeri ve olası değişiklikler ile birlikte oluşan aday listeleri TÜRKŞEKER'in resmi internet sitesi olan www.turkseker.gov.tr adresinden duyurulacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
TÜRKŞEKER bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı meslek gruplarından toplam 1.685 işçi alınacak. Alım yapılacak bazı pozisyonlar şu şekilde:
İş makineleri operatörü
Tır şoförü
Mekaniker buhar kazanları teknisyeni
Kamyon şoförü
Makine bakım onarım teknisyeni
Elektrik teknisyeni
Bilgisayarlı makine teknisyeni
Metal teknolojisi teknisyeni
Döküm işçisi
Ambar işçisi
İdari destek görevlisi
Destek görevlisi
Kimya teknisyeni
Talaşlı imalat teknisyeni
Torna-Freze ve CNC işçisi
İnşaat teknisyeni
Meydan ve sevk işçileri
Endüstriyel otomasyon teknisyeni
Montaj kaynak işçisi