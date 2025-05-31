TÜRKŞEKER'DEN KURA AÇIKLAMASI

"Teşekkülümüze Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak açıktan 1.685 Sürekli İşçi alımı için 16 – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan iş ilanlarına başvurular tamamlanmıştır. Belge teslimine dair duyuru Kurumumuz www.turkseker.gov.tr internet sitesinde listelerle birlikte 28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmıştır. 29 Nisan 2025 – 6 Mayıs 2025 tarihleri arasında belge kabulü, 6 –14 Mayıs 2025 tarihleri arasında ise belge kontrol işlemleri gerçekleştirilmiş olup sonuçlar sonuc.turkseker.gov.tr internet sitesinde 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır. Belge kontrol işlemleri sonucunda ilan şartlarına uygun olmadığı gerekçesi ile başvurusu kabul edilmeyen adayların itirazları; sinav@turkseker.gov.tr e-posta adresi üzerinden 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 23:59’a kadar kabul edilmiş olup gerçekleştirilen kontrollere müteakip nihai belge kontrol sonuçları sonuc.turkseker.gov.tr internet sitesinde yayımlanmıştır.

İlgili Yönetmelik’in 12’nci maddesi hükmüne istinaden Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan işçi alımı ilanlarından açık iş sayısının dört katından fazla geçerli başvuru yapılan ilanların adayları arasından 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10.00’da aşağıda verilen adreste noter huzurunda dijital kura yöntemi ile açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek olup adaylar kura çekimini yerinde izleyebileceklerdir.







