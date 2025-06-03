ÖSYM tarafından 21-27 Mayıs tarihilerinde tercihleri alınan TUS 1. dönem sınavı için yerleştirme sonuçları3 Haziran 2025 açıklandı. Tıp fakültesi mezunları, sınav puanlarına göre seçtikleri uzmanlık branşlarına yerleşecek. Peki, TUS tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, ÖSYM sonuç ekranı.

1 /4 TUS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-TUS 1. Dönem: yerleştirme sonuçları açıklandı. Tıpta Uzmanlık Sınavına giren milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını sorguluyor. Peki, TUS tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

2 /4 TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan resmi duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'dan itibaren erişebilecek.

3 /4 TUS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları 3 Haziran saat 10:00'da açıklandı. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulama yapabiliyor. TUS SONUCU SORGULAMA

