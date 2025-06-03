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TUS 1. dönem sınavı için yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte Tıp fakültesi mezun sınavı 2025-TUS/1 tercih sonuçları öğrenme ekranı

TUS 1. dönem sınavı için yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte Tıp fakültesi mezun sınavı 2025-TUS/1 tercih sonuçları öğrenme ekranı

Tuğba Güner
12:113/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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ÖSYM tarafından 21-27 Mayıs tarihilerinde tercihleri alınan TUS 1. dönem sınavı için yerleştirme sonuçları3 Haziran 2025 açıklandı. Tıp fakültesi mezunları, sınav puanlarına göre seçtikleri uzmanlık branşlarına yerleşecek. Peki, TUS tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, ÖSYM sonuç ekranı.

TUS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-TUS 1. Dönem: yerleştirme sonuçları açıklandı. Tıpta Uzmanlık Sınavına giren milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını sorguluyor. Peki, TUS tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI


ÖSYM'den yapılan resmi duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'dan itibaren erişebilecek.

TUS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA


2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları 3 Haziran saat 10:00'da açıklandı. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulama yapabiliyor.

TUS SONUCU SORGULAMA


2025 TUS TABAN PUAN VE KONTENJANLARI


27 Mayıs'ta tamamlanan tercih sürecinin ardından, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarıyla birlikte bölümlerin en düşük ve en yüksek puanları da adayların erişimine açıldı.


2025 TUS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN


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