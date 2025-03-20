TV8 canlı yayın izleme ekranında bu akşam Türkiye Macaristan mücadelesi yer alacak. UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımımız, mücadeleden galibiyetle ayrılarak A Ligi'ne çıkmayı planlıyor. Saat 20.00'da oynanacak mücadele TV8'in yayın akışında yer alan bilgilere göre şifresiz olarak canlı izlenebilecek. İşte 20 Mart 2025 tarihli TV8 canlı izleme ekranı ve milli maçtan son gelişmeler.
Türkiye-Macaristan maçına artık dakikalar kaldı. UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında Türkiye ile Macaristan karşı karşıya gelecek. TV8'den canlı izlenebilecek mücadele saat 20.00'da başlayacak. Ev sahibi avantajı ile Macaristan karşısında galibiyet almanın planlarını yapan A Milli Futbol Takımı, maç saatini beklemeye başladı. Tüm Türkiye'nin tek yürek olacağı bu geceki heyecan dolu mücadele TV8'den şifresiz canlı izlenebilecek. TV8'i canlı izlemek için sayfamızda paylaştığımız linki kullanmanız yeterli. İşte milli maçtan istatistikler ve TV8 canlı yayın izleme ekranı.
TÜRKİYE MACARİSTAN'I KONUK EDİYOR
UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.
TV8 CANLI İZLE TÜRKİYE-MACARİSTAN CANLI YAYINI
İLK 11'LER BELLİ OLDU
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanacak Türkiye-Macaristan karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor
Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Szoboszlai, Kerkez, Schafer, Bolla, Marton Dardai, Nikitscher, Nagy, Varga
A MİLLİ TAKIMDA HEDEF GALİBİYET
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan mücadelesiyle birlikte takımın başında 20 maçı geride bırakacak. Ay-yıldızlı ekip yönetiminde toplamda 19 karşılaşmada görev yapan İtalyan teknik adam; 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.
910 GÜN SONRA İSTANBUL'DA
Ay-yıldızlı ekip, Macaristan karşılaşmasıyla 910 gün sonra İstanbul'da maç yapacak. A Milli Futbol Takımı, son olarak İstanbul'da 22 Eylül 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'a karşı oynamıştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ise 3-3 berabere sona ermişti.
ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL CEZALI
Ay-yıldızlılar, Macaristan maçına 2 oyuncusundan mahrum çıkacak. A Milli Futbol Takımı'nda cezaları sebebiyle Arda Güler ve Merih Demiral, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Öte yandan sakatlıkları devam eden; Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik de kadroda yer almayan isimler oldu.
4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Ay-yıldızlılarda; İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü Macaristan mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda rövanşta forma giyemeyecek.
3 OYUNCU İLK KEZ KADRODA YER ALDI
Ay-yıldızlılarda; Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Öte yandan ay-yıldızlı ekipte Emre Mor da 2,5 yıl aranın ardından tekrar milli takımda yer aldı.