Türkiye-Macaristan maçına artık dakikalar kaldı. UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında Türkiye ile Macaristan karşı karşıya gelecek. TV8'den canlı izlenebilecek mücadele saat 20.00'da başlayacak. Ev sahibi avantajı ile Macaristan karşısında galibiyet almanın planlarını yapan A Milli Futbol Takımı, maç saatini beklemeye başladı. Tüm Türkiye'nin tek yürek olacağı bu geceki heyecan dolu mücadele TV8'den şifresiz canlı izlenebilecek. TV8'i canlı izlemek için sayfamızda paylaştığımız linki kullanmanız yeterli. İşte milli maçtan istatistikler ve TV8 canlı yayın izleme ekranı.