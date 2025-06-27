YKS maratonu tamamlandı ve şimdi heyecanla sınav sonuçları bekleniyor. Üniversite sınav sonuçları 22 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için kritik tercih süreci başlayacak. Özellikle eşit ağırlık alanında tercih yapacak öğrenciler için birçok farklı seçenek mevcut. Unutmayın ki bazı eşit ağırlık bölümleri TYT puanı ile öğrenci alırken, daha detaylı ve uzmanlaşmış programlar için AYT puanı belirleyici oluyor. Bu nedenle, adayların hem TYT hem de AYT başarılarını göz önünde bulundurarak, ilgi alanlarına ve hedeflerine en uygun eşit ağırlık bölümlerini araştırmaları büyük önem taşıyor. İşte 2 ve 4 yıllık üniversite eşit ağırlık bölümleri.

1 /8 YKS'nin sona ermesiyle birlikte, üniversite adaylarının heyecanlı sınav sonuçları bekleyişi sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak olan tercih süreci, özellikle eşit ağırlık puan türünden tercih yapacak öğrenciler için kritik bir dönemeç olacak. Eşit ağırlık alanında hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans bölümleri bulunmakta olup, bu bölümlerin hangi puan türüyle öğrenci aldığı önemli bir ayrım teşkil ediyor.

2 /8 TYT puanı ile alan eşit ağırlık bölümleri, genellikle 2 yıllık meslek yüksekokulu (ön lisans) programlarını kapsar. Bu bölümler arasında Bankacılık ve Sigortacılık, İnsan Kaynakları Yönetimi, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Pazarlama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları gibi programlar yer alır. Öte yandan, AYT puanıyla alan eşit ağırlık bölümleri ise genellikle 4 yıllık lisans programlarını içerir ve çok daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Eşit ağırlık bölümleri 2025: TYT ve AYT tercih rehberi.

3 /8 2 yıllık ve 4 yıllık eşit ağırlık (EA) bölümleri Aile ve Tüketici Bilimleri (4 Yıllık) (EA) Antrenörlük Eğitimi (4 Yıllık) (EA) Antropoloji (4 Yıllık) (EA) Arkeoloji (4 Yıllık) (EA) Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi (4 Yıllık) (EA) Bankacılık (4 Yıllık) (EA) Bankacılık ve Finans (4 Yıllık) (EA) Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) (EA) Bankacılık ve Sigortacılık (4 Yıllık) (EA) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (4 Yıllık) (EA) Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Bilim Tarihi (4 Yıllık) (EA) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık) (EA) Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) (EA) Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) (EA)

4 /8 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Egzersiz ve Spor Bilimleri (4 Yıllık) (EA) Ekonometri (4 Yıllık) (EA) Ekonomi (4 Yıllık) (EA) Ekonomi ve Finans (4 Yıllık) (EA) Elektronik Ticaret ve Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Enerji Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Felsefe (4 Yıllık) (EA) Felsefe Grubu Öğretmenliği (4 Yıllık) (EA) Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) (EA) Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Girişimcilik (4 Yıllık) (EA) Grafik (4 Yıllık) (EA) Grafik Sanatlar (4 Yıllık) (EA) Grafik Tasarımı (2 Yıllık) (EA) Grafik Tasarımı (4 Yıllık) (EA) Gümrük İşletme (4 Yıllık) (EA) Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) (EA)

5 /8 Hukuk (4 Yıllık) (EA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık) (EA) İktisadi ve İdari Bilimler Programları (4 Yıllık) (EA) İktisadi ve İdari Programlar (4 Yıllık) (EA) İktisat (4 Yıllık) (EA) İnsan Kaynakları Yönetimi (4 Yıllık) (EA) İslam İktisadı ve Finans (4 Yıllık) (EA) İşletme (4 Yıllık) (EA) Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Klasik Arkeoloji (4 Yıllık) (EA) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (4 Yıllık) (EA) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4 Yıllık) (EA) Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (EA) Lojistik Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Maliye (4 Yıllık) (EA) Moda Tasarımı (2 Yıllık) (EA) Moda Tasarımı (4 Yıllık) (EA) Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Müzecilik (4 Yıllık) (EA) Organik Tarım (2 Yıllık) (EA) Organik Tarım İşletmeciliği (4 Yıllık) (EA)

6 /8 Otel Yöneticiliği (4 Yıllık) (EA) Pazarlama (4 Yıllık) (EA) Politika ve Ekonomi (4 Yıllık) (EA) Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (4 Yıllık) (EA) Psikoloji (4 Yıllık) (EA) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (4 Yıllık) (EA) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği (4 Yıllık) (EA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) (EA) Rekreasyon (4 Yıllık) (EA) Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (4 Yıllık) (EA) Sermaye Piyasası (4 Yıllık) (EA) Seyahat İşletmeciliği (4 Yıllık) (EA) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (4 Yıllık) (EA) Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) (EA) Sigortacılık (4 Yıllık) (EA) Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) (EA) Sigortacılık ve Risk Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (4 Yıllık) (EA) Siyasal Bilimler (4 Yıllık) (EA)

7 /8 Siyaset Bilimi (4 Yıllık) (EA) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) (EA) Sosyal Hizmet (4 Yıllık) (EA) Sosyoloji (4 Yıllık) (EA) Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) (EA) Takı Tasarımı (4 Yıllık) (EA) Tapu Kadastro (4 Yıllık) (EA) Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) (EA) Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (4 Yıllık) (EA) Tarih Öncesi Arkeolojisi (4 Yıllık) (EA) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (4 Yıllık) (EA) Tekstil Tasarımı (4 Yıllık) (EA) Tekstil ve Moda Tasarımı (4 Yıllık) (EA) Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) (EA) Turizm ve Otel İşletmeciliği (4 Yıllık) (EA) Türk İslam Arkeolojisi (4 Yıllık) (EA) Uluslararası Ekonomi (4 Yıllık) (EA) Uluslararası Ekonomik İlişkiler (4 Yıllık) (EA) Uluslararası Finans (4 Yıllık) (EA)