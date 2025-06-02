TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nın sadece dini değil, aynı zamanda ekonomik boyutuyla da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bayraktar, bu yıl kurbanlık hayvanlara 147 milyar liradan fazla para harcanmasının beklendiğini belirtti. Kurban döneminin hayvancılık sektörü için adeta “can suyu” olduğunu söyleyen Bayraktar, üreticilerin bu süreçte elde ettikleri gelirle borçlarını kapattığını ve yeni yılın planlarını yaptığını dile getirdi.
KAÇ KURBANLIK HAYVAN KESİLMESİ BEKLENİYOR?
Bayraktar, bu yıl yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 600 bin küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyon 350 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Ancak üreticilerin, geçmiş yıllara kıyasla satışların daha yavaş ilerlediğini bildirdiğini de ekledi.
KURBANLIK FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?
Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere, hayvanın canlı ağırlığına, türüne (büyükbaş/küçükbaş), ırkına ve pazarlık şekline göre değiştiğini ifade etti. Türkiye genelinde büyükbaş hayvanların fiyatları 80 bin ile 350 bin lira, küçükbaş hayvanların ise 13 bin ile 40 bin lira arasında seyrediyor. Canlı kilogram fiyatı ise büyükbaşta ortalama 300 lira 38 kuruş, küçükbaşta 307 lira 52 kuruş olarak hesaplandı.
BÜYÜKŞEHİRLERDE HİSSE BEDELLERİ NE KADAR?
Hisseli satışlar hakkında da bilgi veren Bayraktar, kişi başı hisse fiyatlarının İstanbul’da 30-45 bin lira, Ankara’da 25-40 bin lira, İzmir’de 23-40 bin lira, Bursa’da 28-45 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Bu fiyatların talebe göre bayrama kadar artabileceğini söyledi.
FİYATLAR NEDEN BU KADAR DEĞİŞTİ?
Kurbanlık fiyatlarındaki artışın temel sebebi üretim maliyetlerinin yükselmesi. Bayraktar, yem, işçilik, veteriner hizmetleri, elektrik, mazot ve nakliye giderlerindeki artışın fiyatlara doğrudan yansıdığını vurguladı. Örneğin, geçen yıl tonu 7.482 lira olan kuru yoncanın bu yıl 10.958 liraya, besi yeminin ise 10.229 liradan 12.835 liraya yükseldiğini aktardı.
VEKÂLETLE KESİM NEDEN ARTIYOR?
Son yıllarda yurt dışında vekâletle kurban kestirme eğilimi artıyor. Bayraktar, bu tercihin nedeninin yurt dışı kurban fiyatlarının daha düşük olması olduğunu ifade etti. Bu durumun iç pazarda üreticilerin satışlarını olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, kurban kesiminin yurt içinde yapılmasının hem üreticiye hem ülke hayvancılığına katkı sağlayacağını söyledi.
ÜRETİCİLER KURBAN PAZARLARINDA MEMNUN MU?
Bayraktar, üreticilerin kurban satış yerlerinde ödediği yüksek çadır kiralarına rağmen yeterli hizmet alamadıklarından şikâyetçi olduklarını bildirdi. Ankara’da 20-40 bin lira, İstanbul’da ise 100-200 bin lira arasında değişen çadır kiralarının çok yüksek olduğunu belirten Bayraktar, belediyelerin bu alanları ticari bir kazanç değil, bir kamu hizmeti alanı olarak görmesi gerektiğini söyledi.
EKONOMİYE KAZANDIRILACAK TAHMİNİ DERİ DEĞERİ
Standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin âdetinin yaklaşık 30 liraya satıldığı bilgisini veren Bayraktar, "Tahmini 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvan kesileceği hesap edildiğinde küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık olarak 78 milyon lirayı bulacaktır. Ayrıca 400 kilogramlık bir sığırdan ortalama 30 kilogram deri çıkmaktadır. Standartlara uygun elde edilmiş, tuzlanmış sığır derisinin kilosunun yaklaşık 30 lira olduğu göz önüne alındığında kesilecek 750 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri 675 milyon liraya ulaşacaktır. Standartlara uyulduğu takdirde kurbanlıklardan toplamda yaklaşık 753 milyon liralık deri geliri elde edilecektir. Fakat kurbanlıklar çoğu yerde ehil olmayan kişiler tarafından kesildiği için deride ciddi olarak ekonomik kayıp oluşmaktadır. Bu kaybın yüzde 20'ler civarında olduğu ve toplam kaybın 150,6 milyon lirayı bulduğu tahmin edilmektedir. Buna göre, kayıplar nedeniyle, Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değeri 602 milyon 400 bin lira civarında kalmaktadır. Ziraat odalarımızdan gelen bilgilere göre özellikle küçükbaş hayvan derilerini kimse almamakta, bu deriler mecburen çöpe atılmaktadır. Bu ülkemiz açısından önemli bir kayıptır. Yetkililerin bu konuya eğilmesi, ekonomik kaybın önüne geçecek tedbirleri almasını bekliyoruz" diye konuştu.
BAYRAMDA SATILMAYAN HAYVANLAR ET VE SÜT KURUMU TARAFINDAN ALINACAK MI?
Bayraktar, satılmayan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından alınması hakkında şunları söyledi:
"Satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda bayram döneminde satılamayan hayvanlar, Et ve Süt Kurumu tarafından üreticilerin yaptığı ek masraflar da dikkate alınarak üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyattan satın alınmalıdır. Bu kurbanlık yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. Son olarak aylardır büyük bir emekle yetiştirdiği hayvanlarını kurban pazarlarına getiren tüm üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyor, kurban bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum."