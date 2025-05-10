Ucuz diye alıyorsunuz ama sağlığınız tehlikede olabilir mi? Hangi ayakkabılarda kanserojen madde var?

Son dönemde internetten yapılan alışverişlerde, özellikle fiyatı çok cazip olan ayakkabı ve küçük ev aletlerine ilgi büyük. Ancak işin görünen yüzü kadar görünmeyen kısmı da var: Sağlık riski. Çin menşeli bazı ürünlerde tespit edilen kimyasal maddeler hem tüketiciyi hem de yerli üreticiyi tehdit ediyor. Peki, bu ürünler nasıl hiçbir teste tabi tutulmadan ülkeye giriyor?