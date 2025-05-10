Ucuz diye alıyorsunuz ama sağlığınız tehlikede olabilir mi? Hangi ayakkabılarda kanserojen madde var?

Çin’den gelen ucuz ayakkabı ve mutfak ürünlerinde sağlığı tehdit eden kimyasallar olabilir mi? Sektör temsilcileri alarm veriyor. Bu ürünleri alanlar nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde...
Son dönemde internetten yapılan alışverişlerde, özellikle fiyatı çok cazip olan ayakkabı ve küçük ev aletlerine ilgi büyük. Ancak işin görünen yüzü kadar görünmeyen kısmı da var: Sağlık riski. Çin menşeli bazı ürünlerde tespit edilen kimyasal maddeler hem tüketiciyi hem de yerli üreticiyi tehdit ediyor. Peki, bu ürünler nasıl hiçbir teste tabi tutulmadan ülkeye giriyor?
KANSEROJEN AYAKKABI TEHLİKESİ KAPIDA
Ayakkabı üreticileri, Çin’den e-ithalat yoluyla gelen bazı ayakkabıların kanserojen ve alerjen madde içerdiğini ileri sürerek harekete geçti. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Ticaret Bakanlığı ile temasa geçtiklerini belirterek “Bu ayakkabılar yalnızca sağlığa değil, yerli üretime de ciddi zarar veriyor” dedi. Özellikle temsilcisi olmayan yabancı e-ticaret platformlarından verilen milyonlarca siparişin test edilmeden doğrudan tüketiciye ulaştığını vurguladı.
200 LİRALIK AYAKKABI GERÇEKTEN MASUM MU?
Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği bazı ucuz ayakkabıların, reklamda göründüğü ürünle ilgisi olmadığını söyleyen İçten, “Gelen ürünler 30 avronun altında beyan edilince teste girmiyor. Oysa bu ürünler, sağlığa zararlı kimyasallar içerebiliyor” uyarısında bulundu. Sadece geçen yıl Çin’den gelen bu türden 7-8 milyon çift ayakkabının Türkiye pazarına girdiğini belirtti.
İTHALAT İHRACATI GEÇTİ, İSTİHDAM DÜŞTÜ
2021-2022 yıllarında 380 bin kişiye istihdam sağlayan ayakkabı sektörü, bugün 250 binin altına düştü. Sektörde 130 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığını ifade eden İçten, “Geçen yıl ithalatımız 1,7 milyar doları aştı, ihracat ise 1,2 milyar dolarda kaldı. Bu durum hem üretimi hem ekonomiyi tehdit ediyor” dedi.
MUTFAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT: İLK KULLANIMDA ÇÖPE GİDİYOR
Benzer uyarı, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger’den geldi. Özger, özellikle blender, su ısıtıcı, mutfak robotu gibi ürünlerin Çin’den denetimsiz şekilde ülkeye girdiğini, bazı cihazların daha ilk kullanımda bozulduğunu vurguladı. “Vatandaşlar mağdur oluyor ama karşılarında muhatap bulamıyorlar” dedi.