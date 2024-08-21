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Vergi affı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan net açıklama

13:51 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:56 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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Vergi affı gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son vergi paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, vergi affı konusunun hiçbir aşamada gündeme gelmediğini ve özellikle zenginlere yönelik bir vergi affının söz konusu olmadığını belirtti. Bu açıklama, vergi affı bekleyen vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Peki, vergi affı çıkacak mı? Yeni vergi paketi gelecek mi? İşte detaylar.

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Hükümetin gündeminde vergi affı olup olmadığı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Vergi affı çıkacak mı 2024?

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti: "Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.


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Meclisimizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclisimizin takdiriyle yasalaşmıştır.

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Bu süreçlerde 'zenginlere vergi affı' hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."

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