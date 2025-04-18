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Esnaf ve küçük işletmelere vergi affı düzenlemesi ile ilgili bakanlık açıklama yaptı! Vergi ve SGK borçları için yapılandırma gelecek mi?

Esnaf ve küçük işletmelere vergi affı düzenlemesi ile ilgili bakanlık açıklama yaptı! Vergi ve SGK borçları için yapılandırma gelecek mi?

Tuğba Güner
15:1618/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Milyonlarca borçlu vatandaşın gözü kulağı vergi affı düzenlemesinde. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları ile vergi borçları, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Esnafların ve küçük işletmelerin dört gözle beklediği vergi affı düzenlemesiyle ilgili önemli gelişmelerin yaşandığı iddia edildi. Ortaya çıkan iddia da ise devletin bu kez daha seçici davranacağı konuşuluyordu, bakanlık çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Özellikle esnaf ve küçük işletmelerin borç yükünü hafifletmeyi hedefleyen yeni yapılandırma düzenlemesi için kritik adımlar atılmasına ilişkin iddialar gündem gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi borcu yapılandırmasına ilişkin açıklama yaptı.

Vergi ve SGK borçları için yapılandırma gelecek mi?


Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda vergi affı ve yeni yapılandırma paketi haberleri yalanlandı.


Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan vergi affı ya da yeni bir yapılandırma paketinin gündemde olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 


"Bugün tgrthaber.com.tr internet sitesinde yayımlanan ve bazı yayın organlarında da yer bulan "vergi affı" ve "yeni yapılandırma paketi" ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir.

Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz. "

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