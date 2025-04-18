Vergi ve SGK borçları için yapılandırma gelecek mi?





Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda vergi affı ve yeni yapılandırma paketi haberleri yalanlandı.





Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan vergi affı ya da yeni bir yapılandırma paketinin gündemde olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



