KYK burs başvurularının başlamasının ardından öğrencilerin gözleri Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularına çevrildi. Öğrenciler, burs başvurularının başlayıp başlamadığını araştırmaya başladı. VGM burslarından ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğrenim (ön lisans, lisans) öğrencileri faydalanabilecek. VGM burs başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, sonuç sayfasında T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak ve burs çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek. Peki VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

1 /4 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan yükseköğrenim burs programı için başvuru süreci başlıyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan devlet ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin yararlanabildiği burs programında, başvurular önümüzdeki hafta itibarıyla VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

2 /4 VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR? VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. VGM BURS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



3 /4 VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? Yükseköğrenim bursu ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için başvurular 21 Ekim'de başlayacak. Adaylar 31 Ekim 2025 tarihinde kadar başvuru yapabilecek.