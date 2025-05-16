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VOLKSWAGEN MAYIS 2025 FİYAT LİSTESİ: Polo, Golf, Tiguan ve Elektrikli Modeller Ne Kadar?

VOLKSWAGEN MAYIS 2025 FİYAT LİSTESİ: Polo, Golf, Tiguan ve Elektrikli Modeller Ne Kadar?

13:0016/05/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Alman otomotiv devi Volkswagen, 2025 Mayıs ayı araç fiyatlarını duyurdu. Popüler modeller Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron’un yanı sıra elektrikli serilerden ID.4 ve ID.7 fiyatlarında güncellemeler yapıldı. İşte Volkswagen’in Mayıs 2025 fiyat listesi ve dikkat çeken modellerin fiyatları...

Alman otomobil devi Volkswagen, mayıs ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Peki, Volkswagen'in Mayıs 2025 güncel fiyatları ne kadar oldu?

VOLKSWAGEN POLO MAYIS 2025 FİYATLARI

  • Polo 1.0 80 PS Manuel: ₺1.631.000
  • Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel: ₺1.786.000
  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG: ₺1.919.000 - ₺2.198.000 aralığında seçenekler


VOLKSWAGEN T-CROSS MAYIS 2025 FİYATLARI

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel: ₺1.851.000
  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG: ₺2.069.000 - ₺2.276.000 arası farklı donanım paketleri


VOLKSWAGEN TAİGO MAYIS 2025 FİYATLARI

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel: ₺1.761.000
  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG: ₺2.003.000 - ₺2.354.000
  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG: ₺2.403.000 - ₺2.571.000


VOLKSWAGEN GOLF MAYIS 2025 FİYATLARI

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel: ₺1.837.000
  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG: ₺2.182.000 - ₺2.462.000
  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG: ₺2.617.000 - ₺2.792.000
  • Golf 2.0 TSI 265 PS DSG: ₺4.235.000
  • Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG: ₺5.324.000


VOLKSWAGEN T-ROC MAYIS 2025 FİYATLARI

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life: ₺2.151.000
  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style: ₺2.412.000
  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line: ₺2.688.000


VOLKSWAGEN TİGUAN MAYIS 2025 FİYATLARI

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG: ₺2.625.000 - ₺3.404.000
  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG: ₺4.697.000 - ₺4.972.000


VOLKSWAGEN YENİ TAYRON MAYIS 2025 FİYATLARI

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG: ₺2.830.000
  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG: ₺2.906.000
  • Yeni Tayron DSG Elegance ve R-Line paketleri: ₺3.439.000 - ₺3.746.000


VOLKSWAGEN ELEKTRİKLİ MODELLER MAYIS 2025 FİYATLARI

  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik: ₺1.923.000
  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S: ₺3.472.000


VOLKSWAGEN PASSAT MAYIS 2025 FİYATLARI

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG: ₺2.778.000 - ₺3.590.000
  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG: ₺5.426.000 - ₺5.557.000
  • Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG: ₺5.459.000


MAYIS 2025’TE VOLKSWAGEN MODELLERİ İÇİN FİYAT DEĞERLENDİRMESİ

Volkswagen, geniş model yelpazesi ve farklı motor seçenekleriyle hem benzinli, dizel hem de elektrikli araçlarda kullanıcıya çok sayıda alternatif sunuyor. Polo’dan başlayarak Golf ve Tiguan gibi segment liderlerine kadar fiyat aralıkları oldukça çeşitli. Ayrıca, ID serisiyle elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını artıran marka, bu segmentte rekabet gücünü koruyor.


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