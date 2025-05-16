VOLKSWAGEN MAYIS 2025 FİYAT LİSTESİ: Polo, Golf, Tiguan ve Elektrikli Modeller Ne Kadar?

MAYIS 2025’TE VOLKSWAGEN MODELLERİ İÇİN FİYAT DEĞERLENDİRMESİ

Volkswagen, geniş model yelpazesi ve farklı motor seçenekleriyle hem benzinli, dizel hem de elektrikli araçlarda kullanıcıya çok sayıda alternatif sunuyor. Polo’dan başlayarak Golf ve Tiguan gibi segment liderlerine kadar fiyat aralıkları oldukça çeşitli. Ayrıca, ID serisiyle elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını artıran marka, bu segmentte rekabet gücünü koruyor.



