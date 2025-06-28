Wi-Fi’ye elveda mı? Işıkla veri aktaran Li-Fi teknolojisi nedir?

GÜVENLİK SORUNU NASIL AŞILDI?

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ile Kore Standartlar ve Bilim Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar, aynı anda hem veri aktarımı yapan hem de bu veriyi gerçek zamanlı olarak şifreleyen bir Li-Fi cihazı geliştirdi. Böylece, daha önce dış bir şifreleme cihazına ihtiyaç duyan sistem artık doğrudan ışıkla şifreli veri iletebiliyor.



