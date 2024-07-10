Teknoloji meraklılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı! Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerinin teknik özellikleri sızdırıldı. Bu sızıntılar sayesinde, yeni nesil Xiaomi amiral gemilerinin neler sunacağını net bir şekilde görebiliyoruz. Her iki model de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle donatılacak. İşte Xiaomi 15 ve 15 Pro teknik özellikleri ve fiyatı.