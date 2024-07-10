Xiaomi 15 UItra IMEI veritabanında görüldü. Xiaomi 15, Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi modeli olarak piyasaya sürülecek. Bu model, güçlü donanım özellikleri, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekmektedir. Xiaomi 15, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile gelecek. İşte Xiaomi 15'in fiyatı ve temel özellikleri:
Teknoloji meraklılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı! Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerinin teknik özellikleri sızdırıldı. Bu sızıntılar sayesinde, yeni nesil Xiaomi amiral gemilerinin neler sunacağını net bir şekilde görebiliyoruz. Her iki model de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle donatılacak. İşte Xiaomi 15 ve 15 Pro teknik özellikleri ve fiyatı.
Xiaomi 15 özellikleri
Boyut: 6.73 inç AMOLED
Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
Yenileme Hızı: 120 Hz
Parlaklık: 1400 nit (tepe parlaklık)
HDR10+: Evet
Ana Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP (f/2.2 diyafram)
Telefoto Kamera: 10 MP (5x optik zoom, OIS)
Ön Kamera: 32 MP (f/2.4 diyafram)
Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4
CPU: 8 çekirdekli (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 3x2.8 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510)
GPU: Adreno 740
RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5
Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 4.0
4,800mAh batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği
Xiaomi 15 Proo modeli için 120W kablolu ve 80W kablosuz şarj destekli 5,400mAh batarya olması bekleniyor.
Parmak İzi Okuyucu: Ekran altı
Yüz Tanıma: Evet
Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası
Hoparlör: Stereo hoparlörler
Xiaomi 15 Pro Özellikleri
Ekran Boyutu: 6,73 inç
Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
Ekran Çözünürlüğü: 2K
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4
RAM: 12 GB / 16 GB
Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön Kamera: 32 MP
Batarya Kapasitesi: 5.400 mAh
Hızlı Şarj: 100W
Xiaomi 15 Fiyatı ne kadar?
Xiaomi 15 modelinin 550 dolar civarında olması bekleniyor.
Xiaomi 15 Pro Fiyatı
Xiaomi 15 Pro modelinin 685 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
Xiaomi 15 ne zaman çıkacak?
Xiaomi 15 serisinin ekim ayında tanıtılması bekleniyor.
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