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Xiaomi 15 ve 15 Pro üstün özellikleri şık tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekecek

16:17 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:20 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>Xiaomi 15 ve 15 Pro özellikleri ve fiyatı</p>
Xiaomi 15 ve 15 Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 15 UItra IMEI veritabanında görüldü. Xiaomi 15, Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi modeli olarak piyasaya sürülecek. Bu model, güçlü donanım özellikleri, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekmektedir. Xiaomi 15, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile gelecek. İşte Xiaomi 15'in fiyatı ve temel özellikleri:

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Teknoloji meraklılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı! Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerinin teknik özellikleri sızdırıldı. Bu sızıntılar sayesinde, yeni nesil Xiaomi amiral gemilerinin neler sunacağını net bir şekilde görebiliyoruz. Her iki model de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle donatılacak. İşte Xiaomi 15 ve 15 Pro teknik özellikleri ve fiyatı.

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Xiaomi 15 özellikleri

Boyut: 6.73 inç AMOLED

Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

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Yenileme Hızı: 120 Hz

Parlaklık: 1400 nit (tepe parlaklık)

HDR10+: Evet

Ana Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP (f/2.2 diyafram)

Telefoto Kamera: 10 MP (5x optik zoom, OIS)

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Ön Kamera: 32 MP (f/2.4 diyafram)

Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

CPU: 8 çekirdekli (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 3x2.8 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510)

GPU: Adreno 740

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RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 4.0

4,800mAh batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği

Xiaomi 15 Proo modeli için 120W kablolu ve 80W kablosuz şarj destekli 5,400mAh batarya olması bekleniyor.

Parmak İzi Okuyucu: Ekran altı

Yüz Tanıma: Evet

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Hoparlör: Stereo hoparlörler

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Xiaomi 15 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 4

RAM: 12 GB / 16 GB

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Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 5.400 mAh

Hızlı Şarj: 100W

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Xiaomi 15 Fiyatı ne kadar?

Xiaomi 15 modelinin 550 dolar civarında olması bekleniyor.

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Xiaomi 15 Pro Fiyatı

Xiaomi 15 Pro modelinin 685 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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Xiaomi 15 ne zaman çıkacak?

Xiaomi 15 serisinin ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi 15 ve 15 Pro özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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