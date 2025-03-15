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Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz 14. yılda da kavuştu

Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz 14. yılda da kavuştu

Tuğba Güner
11:1515/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Balıkçı Adem Yılmaz ile hikayeleri filmlere konu olan Yaren leylek, 14. yılda da kavuştu. Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren leylek 14. yılda da göçten geldi. Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leyleğin gelenekselleşmiş fotoğrafları, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek 14. yılda da göçten geldi.

Balıkçı Adem Yılmaz ile hikayeleri film, şarkı ve hikaye kitaplarına konu olan Yaren leylek, Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne ulaştı.

Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leyleğin gelenekselleşmiş fotoğrafları yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi. Yılmaz, kayığına gelen Yaren'i ayakta karşıladı.

"ÇOK ŞÜKÜR YAREN'E KAVUŞTUM"


Adem Yılmaz, AA'ya günlerdir gözünün yollarda kaldığını söyledi.

Eşi Nazlı leyleğin gelip, Yaren gelmeyince günlerdir tedirginlik yaşadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:


"Yaren genelde ay başında gelirdi. Bir türlü gelmeyince yolda başına bir şey geldiğini düşünerek bir haftayı üzüntülü geçirdim. Çok şükür Yaren'e kavuştum. Ağustos ayına kadar beraber olacağız. Onu doyuracağım. Mutlu bir hayat süreceğim. Sabah kayığıma geldi ve onun için getirdiğim balıkları yedi."

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