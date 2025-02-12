Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk ve kar yağışlı hava birçok ilde okulların tatil edilmesine neden oldu. Valiliklerden son dakika yapılan açıklamalara göre,





Bingöl, Sivas, Amasya'da taşımalı eğitim, Malatya, Niğde, Elazığ, Karaman, Kırşehir, Kastamonu'nun bazı ilçeleri, Kayseri, Ordu'nun Akkuş ilçesindeki bazı okullarda, Konya'nın 4 ilçesi, Yozgat'ın bazı ilçeleri, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, Adana'ın Feke ilçesi ile Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi.



