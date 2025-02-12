Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği illerden tatil açıklamaları da peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda kar yağışlarının görüldüğü birçok ilde, valilikler de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına okullarda eğitime ara verme kararı alıyor. Peki yarın 13 Şubat hangi illerde okullar tatil edildi?
Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk ve kar yağışlı hava birçok ilde okulların tatil edilmesine neden oldu. Valiliklerden son dakika yapılan açıklamalara göre,
Bingöl, Sivas, Amasya'da taşımalı eğitim, Malatya, Niğde, Elazığ, Karaman, Kırşehir, Kastamonu'nun bazı ilçeleri, Kayseri, Ordu'nun Akkuş ilçesindeki bazı okullarda, Konya'nın 4 ilçesi, Yozgat'ın bazı ilçeleri, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, Adana'ın Feke ilçesi ile Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi.
Kırşehir'de yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmelere göre gece ve yarın gün içerisinde kent genelinde kuvvetli kar yağışının beklenildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle, 13 Şubat 2025 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları da dahil eğitime 1 gün ara verilmiştir."
Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personellerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Vali Murat Sefa Demiryürek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulları tatil ettiklerini belirtti.
Demiryürek, paylaşımında, "Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir'imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi dersliklerinize bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bingöl'de okullar yarın 13 Şubat tatil mi?
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle, 13 Şubat Perşembe günü kent genelinde eğitime ara verildi.
Bingöl Valiliği, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim- öğretime verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacakları belirtilerek, “Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, 13 Şubat 2025 Perşembe günü sabahın erken saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Bingöl merkez ve ilçelerinin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.
Elazığ'da yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime yarın 13 Şubat ara verildi.
Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağının değerlendirildiğini belirtti.
Bu nedenle yarın için eğitim-öğretime ara verileceğini ifade eden Hatipoğlu, öğrencilere kitap okumaları ve ders çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
Hatipoğlu, engelli ile hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.
Malatya'da yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Malatya'da kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.
Meteorolojinin kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu Malatya'da, eğitime 1 gün ara verildi.
Konuyla ilgili Valilikten yapılan yazalı açıklamada, mevcut kar yağışının sabah saatlerinde artmasını beklendiği ifade edilerek 13 Şubat Perşembe günü kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca engelli ve hamile personellerin de aynı gün izinli sayılacakları belirtildi.
Amasya'da okullar yarın 13 Şubat tatil mi?
Amasya'da olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle; İlimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 13 Şubat Perşembe Günü (Yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" denildi.
Sivas'ta yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Sivas'ta yarın 13 Şubat beklenen kar nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde gece saatlerinde başlaması ve sabah saatlerinde kuvvetli şekilde etkisini artırması tahmin edilen karın ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayına neden olabileceği belirtilerek,
"Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.
Ordu'da yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Ordu Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu, Damyeri İlk ve Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.
Nevşehir'de okullar yarın 13 Şubat tatil mi?
Nevşehir'de kuvvetli kar yağışı beklentisi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Nevşehir Valisi Ali Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre gece başlayacak kar yağışının yarın gün boyu sürmesinin beklendiğini, bu kapsamda eğitim ve öğretime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiğini bildirdi.
İl genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim, öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirten Vali Fidan paylaşımında, "Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan annelerle kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Kayseri'de yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, ana okulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Karaman'da yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Karaman'da olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi. Olumsuz hava şartlarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Konya'da yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Hadim ve Karapınar ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verilirdi.
Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim ve Ereğli ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kastamonu'da yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü Ağlı, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Çatalzeytin ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.
Niğde'de yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
Ayrıca açıklamada, kreş, anaokulu, ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile malül, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Yozgat'ta yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Yozgat Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, kuran kursları ve kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 13 Şubat'ta eğitime ara verilmiştir" denildi. Valilikten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler; 13 Şubat'ta idari izinli sayılacaktır.”
Açıklamada ayrıca eğitim- öğretime ara verilmeyen ilçelerde yağış durumuna göre ayrı karar alınacağı belirtildi.
Erzincan'da okullar tatil mi? 13 Şubat
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime (13 Şubat) ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlama ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak, ilçemiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Adana'da okullar tatil mi? 13 Şubat
Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Feke Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Feke ilçesindeki köylerde taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmişti" denildi.