Yarın (21 Nisan) hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji o tarihi işaret etti





3 büyükşehirde hava durumu





Çelik, Ankara'da çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğine, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağış görüleceğine değinerek, "Başkentte en yüksek sıcaklık 20-22 derece civarında seyrediyor ancak salı günü lodosla 26 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklıklar Ankara'da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." diye konuştu.

Ankara hava durumu



