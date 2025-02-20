Kar tatili haberleri ve son dakika okul tatili açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkisini sürdirmesinin ardından bazı il ve ilçelerde eğitime ara veriliyor. Kar yağışının etkisini göstereceği illerde yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazandı. Bu noktoda vatandaşlar valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına yöneldi. Peki, Yarın 21 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde yarın okullar tatil olacak? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...
Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle 21 Şubat Cuma (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 21 Şubat Cuma (Yarın) hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
20 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler şöyle:
İSTANBUL
MUŞ
ORDU
SİİRT'İN Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde
KOCAELİ
SAKARYA
BURSA
KIRKLARELİ
GÜMÜŞHANE
ERZİNCAN
YOZGAT
HAKKARİ
BAYBURT
GİRESUN
BİNGÖL
VAN
ARDAHAN
KARS
TOKAT
TRABZON
KASTAMONU
ERZURUM
BİLECİK
ÇORUM
SAMSUN
BOLU
TUNCELİ
AFYON
KONYA
ORDU
AĞRI
RİZE
ELAZIĞ
BİTLİS
KIRKLARELİ
ŞIRNAK
SİVAS
ARTVİN
YALOVA
ÇANAKKALE
ESKİŞEHİR
SİNOP
MALATYA
21 ŞUBAT 2025 CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER
Yurdun büyük bölümünde kar yağışı nedeniyle kar tatili oluyor. Okullardaki kar tatili kararları, illerdeki valilikler tarafından kararlaştırılıp resmi duyurular aracılığıyla kamuoyuna sunulmaktadır. İşte 21 Şubat için kar tatili olan iller...
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
21 Şubat'ta İstanbul'da il genelinde okulların tatil edilmesi ile ilgili valilikten bir açıklama yapıldı. Açıklamada:
"Meteorolojik verilere göre yarın akşam bakacağız. Hava şartları olumsuzsa çocuklarımızın zarar görmesini istemeyiz. Yarın akşam bunu (cuma gününü) değerlendireceğiz." ifadelerine yer verildi.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündemini meşgul ediyor.
Her iki ilde henüz kar tatili hususunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu Valiliği, yarın okulların tatil edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.
GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Gümüşhane'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
SİVAS'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Samsun'da 21 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.
NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de 21 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.
BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
okat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde yüksek kesimlerde yoğun olmak üzere devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün (14 Şubat Cuma) ara verilmiştir. Ayrıca köy ve belde okulları (birleştirilmiş sınıflar dahil) ve özel eğitim okulu da tatil kapsamındadır. Diğer okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir."
DÜZCE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Düzce'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Rize'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Trabzon'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Giresun'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Adana'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya'nın Halkapınar, Ereğli ve Sarayönü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Halkapınar ve Sarayönü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışının ardından gece sıcaklığın eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
"İlçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."
HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Hatay'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kars'ta şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Tunceli'de 21 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.
ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Eskişehir'de yarın okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı