KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?





Kars'ta şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.





Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.







