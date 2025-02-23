Kar tatili haberleri ve son dakika okul tatili açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkisini sürdirmesinin ardından bazı il ve ilçelerde eğitime ara veriliyor. Kar yağışının etkisini göstereceği illerde yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazandı. Bu noktoda vatandaşlar valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına yöneldi. Peki, 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde yarın okullar tatil olacak? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...
Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 24 Şubat Pazartesi (Yarın) hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
20 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
20 Şubat Perşembe günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler şöyle:
İSTANBUL
MUŞ
ORDU
SİİRT'İN Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde
KOCAELİ
SAKARYA
BURSA
KIRKLARELİ
GÜMÜŞHANE
ERZİNCAN
YOZGAT
HAKKARİ
BAYBURT
GİRESUN
BİNGÖL
VAN
ARDAHAN
KARS
TOKAT
TRABZON
KASTAMONU
ERZURUM
BİLECİK
ÇORUM
SAMSUN
BOLU
TUNCELİ
AFYON
KONYA
ORDU
AĞRI
RİZE
ELAZIĞ
BİTLİS
KIRKLARELİ
ŞIRNAK
SİVAS
ARTVİN
YALOVA
ÇANAKKALE
ESKİŞEHİR
SİNOP
MALATYA
21 ŞUBAT 2025 CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER
Yurdun büyük bölümünde kar yağışı nedeniyle kar tatili oluyor. Okullardaki kar tatili kararları, illerdeki valilikler tarafından kararlaştırılıp resmi duyurular aracılığıyla kamuoyuna sunulmaktadır. İşte 21 Şubat için kar tatili olan iller şöyle:
Iğdır
Bursa
Yalova
Ordu
Muş
Sinop
Şırnak
Ağrı
Giresun
Hakkari
Malatya
Rize
Bartın
Kars
Elazığ
Bingöl
Bitlis
Erzincan
Bolu
Ardahan
Yozgat
Kastamonu
Artvin
Düzce
Van
Siirt
Bayburt
Çanakkale
Çorum
Sivas
Kırıkkale
Afyonkarahisar
Konya
Tokat
Tunceli
24 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER
Haftanın ilk günü kar yağışı ülkenin birçok ilinde halen etkisini sürdürüyor. Bu nedenle 24 Şubat Pazartesi günü valiliklerden kar tatili açıklamaları geliyor. İşte 24 Şubat Pazartesi günü kar tatili olan iller...
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da henüz kar tatili haberi verilmedi. Öğrenciler, Vali Davut Gül ve Valilik hesaplarına yazmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı etkisini arttırdığı İstanbul'da okullar tatil edilebilir. Ancak Valilik resmi olarak kar tatili açıklaması an itibariyle vermedi.
İstanbul Valisi Davut Gül kararın hava durumuna bağlı olarak verileceğini söyledi.
Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:
"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız"
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündemini meşgul ediyor.
Her iki ilde henüz kar tatili hususunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.
İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.
GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Gümüşhane'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
SİVAS'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Samsun Valisi Orhan Tavlı, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladıVali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin muhtemel olduğunu belirtti. Vali Tavlı, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir" dedi. Vali Orhan Tavlı ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacaklarını kaydetti.
NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de 21 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.
BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu'da yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma ve şiddetli soğuk nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma ve şiddetli soğuk nedeniyle 24 Şubat 2025 Pazartesi günü, ilimiz merkezinde (merkez ilçede) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşleri kapsamamaktadır" denildi.
TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
okat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemizde yüksek kesimlerde yoğun olmak üzere devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün (14 Şubat Cuma) ara verilmiştir. Ayrıca köy ve belde okulları (birleştirilmiş sınıflar dahil) ve özel eğitim okulu da tatil kapsamındadır. Diğer okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir."
DÜZCE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Düzce'de şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı.
Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.
Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi.
Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.
Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti.
Okullarda eğitime 1 gün ara verdiklerine değinen Vali Baydaş, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi. Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.
ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Adana'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya'nın Halkapınar, Ereğli ve Sarayönü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Halkapınar ve Sarayönü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışının ardından gece sıcaklığın eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
"İlçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."
HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Hatay'da şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kars'ta şu an için Valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak, hava koşullarının ani değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaların yakından takip edilmesi öneriliyor.
TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Tunceli'de 21 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.
ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Eskişehir'de yarın okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı