Ülke genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü için okul tatili olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu. Peki yarın okullar tatil mi? Bolu, Çorum, Zonguldak’ta 12 Şubat Çarşamba günü okul var mı?