Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sonrası Valiliklerden peş peşe açıklamalar geliyor. Peki Bolu, Çorum, Zonguldak’ta 12 Şubat Çarşamba yarın okullar tatil mi?
Ülke genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü için okul tatili olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu. Peki yarın okullar tatil mi? Bolu, Çorum, Zonguldak’ta 12 Şubat Çarşamba günü okul var mı?
Bolu’da okullar tatil mi?
Şu ana kadar Bolu Valiliği'nden 12 Şubat Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bolu'da 12 Şubat'ta kar yağışı beklenmekte. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük ise -4°C olacaktır. Vatandaşların Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyurularını takip etmeleri önerilir.
Çorum’da okullar tatil mi?
Çorum'un Ortaköy ilçesinde, 11 Şubat Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verilmişti. Taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba gününden itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtilmişti.
Ancak, 12 Şubat Çarşamba günü için Çorum genelinde veya diğer ilçelerde okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. Çorum'da 12 Şubat'ta sabah saatlerinde parçalı bulutlu öğeden sonra ise kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük ise -3°C olacaktır.
Zonguldak’ta okullar tatil mi?
Zonguldak Valiliği'nden 12 Şubat Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Zonguldak'ta 12 Şubat'ta yer yer kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük ise 6°C olacaktır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.