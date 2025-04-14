Kar tatili öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte Erzurum, Bayburt, Erzincan, Hakkari gibi illerde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Soğuk ve yağışlı havanın birkaç gün daha sürmesi bekleniyor. Peki yarın hangi illerde okullar tatil? İşte Meteoroloji'den yapılan son tahminler ve tatil ile ilgili açıklamalar.
Kar yağışının sürdüğü illerde, öğrenciler kar tatili haberini de merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde Erzurum, Hakkari, Bayburt, Erzincan illerinde kar yağışı ve zirai don olaylarının beklendiğini bildirdi. Peki okullar tatil edildi mi? İşte son durum.
Meteoroloji'den yurdun bazı kesimleri için kar ve zirai don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde kar ve zirai donun etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışının bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar Hakkari il geneli ile Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
Kar yağışının bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Erzurum ve Bayburt il geneli ile Erzincan'ın doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan Kütahya, Afyonkarahisar ve İç Anadolu Bölgesi'nin geneli ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren zirai don riskinin devam etmesi nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Erzincan'da okullar tatil mi?
Erzincan'da okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yer almıyor. Açıklama yapılması durumunda sayfamızda yer alacak.
Erzurum'da okullar tatil mi?
Erzurum Valiliğinden kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilmesi halinde haberimizde paylaşacağız.
Bayburt'ta okullar tatil mi?
Bayburt'ta kar tatili hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Kar tatili olması halinde sayfamızda paylaşacağız.
Hakkari'de okullar tatil mi?
Hakkari Valiliğinden kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilmesine yönelik açıklama yapıldığında yazımızda paylaşacağız.