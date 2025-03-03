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Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Salı Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Salı Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

14:033/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Yarın okullar tatil mi? Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane’de okul tatil olacak mı?</p>
Yarın okullar tatil mi? Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane’de okul tatil olacak mı?

Meteoroloji yeni haftanın haritasını yayınladı. Kar yağışı yeniden geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, pazartesi ve salı günleri Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de kar yağışı etkili olacak. Peki 4 Mart Salı okullar tatil mi? Yarın okul var mı hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu, Valilik açıklama yaptı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre hafta başından itibaren ise bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunda pazartesi ve salı günü için Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan ve Gümüşhane illerine kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki Okullar tatil mi? 4 Mart Salı yarın okul var mı hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu, Valilik açıklama yaptı mı?

Sivas’ta okullar tatil mi?

Sivas’ta yarın okul tatiline ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. 3 Mart 2025 Pazartesi günü Sivas'ta yoğun kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 2°C olacak.

Yozgat’ta okullar tatil mi?

4 Mart Salı günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin Yozgat Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi. 3 Mart 2025 Pazartesi günü Yozgat'ta yoğun kar yağışı bekleniyor. ​Sıcaklık en yüksek 1°C olacak.

Kayseri’de okullar tatil mi?

Kayseri Valiliğinden 4 Mart Salı günü için kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. 3 Mart 2025 Pazartesi günü Kayseri'de karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 6°C, en düşük 0°C olacak.

Erzincan’da okullar tatil mi?

Erzincan Valiliğinden kar yağışı nedeniyle okul tatiline yönelik bir açıklama gelmedi. 3 Mart 2025 Pazartesi günü Erzincan'da kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 4°C, en düşük -1°C olacak.

Gümüşhane’de okullar tatil mi?

4 Mart Salı günü için Gümüşhane Valiliğinden kar tatili açıklaması gelmedi. 3 Mart 2025 Pazartesi günü Gümüşhane'de kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 2°C, en düşük -5°C olacak.

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