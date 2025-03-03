Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre hafta başından itibaren ise bazı bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunda pazartesi ve salı günü için Sivas, Yozgat, Kayseri, Erzincan ve Gümüşhane illerine kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki Okullar tatil mi? 4 Mart Salı yarın okul var mı hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu, Valilik açıklama yaptı mı?