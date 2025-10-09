Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman, hangi tarihte? 2025 MEB 15 tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri belli oldu. Yarıyıl tatili tarihleri 2025-2026 dönemi kapsamında araştırılıyor. Yoğun geçen bir dönemin ardından MEB takvimine yakından takip ediliyor. Ocak ayında yapılacak sömestr tatili için geri sayım sürerken, okulların ne zaman kapanacağı ve ikinci dönemin ne zaman başlayacağı balli oldu. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? 2025-2026 MEB takvimi ile 15 tatil bu yıl ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair bilgiler... İşte, tatil takvimi

1 /4 Sömestr tatili (yarıyıl tatili) tarihleri 2026, şimdiden milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. MEB 2025-2026 tatil takvimine göre sömestr tatili ile öğrenciler karnelerini ocak ayında alacaklar. Kasım ayındaki ilk ara tatilin yapılmasının ardından, karne heyecanı yaşayacak öğrenciler, 15 tatilde ilk dönemin yorgunluğunu atma fırsatı yakalayacaklar.

2 /4 2026 SÖMESTR OCAK TATİLİ NE ZAMAN? 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde Sömestr (Yarıyıl) tatili 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 16 Ocak Cuma günü verilecek karnelerin ardından öğrenciler 15 tatile çıkacak.

3 /4 NİSAN TATİLİ (2. ARA TATİL) 2026 NE ZAMAN? İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.